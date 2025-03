Lecture Zen Résumer l'article

La fusée européenne Spectrum, qui doit offrir une nouvelle capacité orbitale pour le Vieux Continent, depuis son pas de tir tout au nord de la Norvège, a pu décoller le 30 mars. Un vol qui n’a toutefois pas duré longtemps : le lanceur a fini par retomber au sol. Mais la suite est déjà en préparation.

Elle a volé un peu, sur quelques dizaines de mètres d’altitude, avant de retomber lourdement au sol, dans la baie d’Andøya, non loin de son pas de tir. La petite fusée Spectrum, construite et opérée par la société allemande Isar Aerospace, a connu des débuts contrastés, dimanche 30 mars 2025, lors de son tout premier vol d’essai.

Pour l’heure, les circonstances de ce crash restent à élucider. « Il est temps d’analyser toutes les données, d’apprendre, d’itérer et d’être de retour sur le pas de tir dès que possible », a d’ailleurs déclaré Daniel Metzler, PDG et cofondateur d’Isar Aerospace, peu après la tentative. Celle-ci a eu lieu tout au nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire.

« Notre premier vol d’essai a répondu à toutes nos attentes et s’est avéré un grand succès » Daniel Metzler

Deux nouvelles fusées en production

En attendant l’analyse de toute la télémétrie accumulée durant la trentaine de secondes pendant laquelle la fusée était en vol, la startup parle déjà de la suite. Il faut dire que la chute de Spectrum n’a pas entraîné des difficultés manifestes : l’engin est tombé dans l’eau, épargnant ainsi le port spatial. Il n’y a eu aucun dégât matériel ou humain à signaler.

En outre, le premier vol de Spectrum a permis, selon Isar Aerospace, de passer quelques étapes clés : un « décollage propre », selon Daniel Metzler, et par ailleurs une phase de vol ascensionnel de quelques dizaines de secondes. « Nous avons même pu valider notre système de terminaison de vol », a-t-il ajouté.

La chute de la fusée, trente secondes après son décollage. // Source : Isar Aerospace

Le deuxième vol est évidemment dans toutes les têtes désormais, mais il faudra attendre avant d’évoquer un début de calendrier — rien n’a été officialisé pour l’heure. Idem sur les nouvelles ambitions assignées à Spectrum 2. La société n’a pas encore indiqué si elle escomptait reproduire un même profil de mission ou y inclure d’autres objectifs.

La prochaine étape pourrait advenir vite, car les deux prochaines fusées sont déjà en cours de fabrication, selon la firme. Un rythme qui, a plus long terme, sera multiplié par vingt dans quelques années, afin de tenir une cadence de quarante fusées par an. Un rythme ambitieux. Et une petite révolution pour l’Europe spatiale s’il est effectivement tenu.

