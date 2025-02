Lecture Zen Résumer l'article

Le X-37B mène une campagne d’essais inédite dans l’espace, durant ce septième vol. La navette spatiale secrète des États-Unis a atteint une altitude record, qu’elle n’avait jusqu’à présent jamais effleurée.

L’image est spectaculaire. Sur une toile cosmique noire comme l’encre, la Terre apparaît, baignant dans la lumière du Soleil. Mais, contrairement aux photos habituelles de la planète bleue, qui la présentent en gros plan, le globe est fort loin. Juste au-dessus, on distingue un morceau d’une structure artificielle. Un vaisseau spatial américain. Il s’agit du X-37B.

Cette photo étonnante a été partagée sur Internet le 21 février 2025 par le ministère de la Défense des États-Unis — plus exactement, par la branche des forces armées en charge de l’espace (U.S. Space Force). Le cliché a été pris par une caméra sur le X-37B, tandis qu’il doit effectuer des manœuvres spatiales particulières — ce qui explique son grand éloignement.

La photographie partagée par le Pentagone. // Source : United States Space Force

« Une caméra embarquée du X-37B, utilisée pour assurer la santé et la sécurité du véhicule, capture une image de la Terre pendant qu’il mène des expériences en orbite haute en 2024. Le X-37B a exécuté une série de manœuvres inédites, appelées aérofreinage, pour changer d’orbite en toute sécurité avec un minimum de carburant », est-il expliqué.

Une orbite jamais atteinte par le X-37B

Pour le X-37B, c’est d’ailleurs une première. Cette navette expérimentale et top secrète a été envoyée dans l’espace en décembre 2023 avec le but de procéder à des variations extrêmes d’altitude. Pour cela, l’engin s’est retrouvé sur une orbite hautement elliptique (HEO, pour highly elliptical orbit), ce qui l’amène à s’éloigner et à se rapprocher fréquemment de la Terre.

Il s’avère que ces manœuvres ne datent pas d’hier. Dès février 2024, il était signalé une trajectoire associée au véhicule grimpant jusqu’à 38 838 km de haut avant de « plonger » vers la Terre, réduisant l’éloignement avec le plancher des vaches à 323 km d’altitude à peine. C’est un peu plus bas que la Station spatiale internationale (ISS).

C’est toutefois la première photo partagée par la Space Force, et, de fait, elle vient rappeler que jamais une navette de ce type ne s’était éloignée de la Terre. En tout cas, pour ce qui est du programme X-37B. D’autres engins sont allés bien plus loin, mais on parle ici de sondes ou de satellites — à commencer par Voyager 1 et Voyager 2.

Bien sûr, face à une sonde comme Voyager 1, le X-37B ne tient pas la route en termes de distance. Mais les deux engins ne boxent pas dans la même catégorie. // Source : NASA/JPL-Caltech

Même bémol concernant les voyages habités vers la Lune. Les missions Apollo nécessitaient de franchir la distance entre la planète bleue et son satellite, séparés par un gouffre de 384 000 km. De fait, tous les véhicules habités sont allés plus loin que le X-37B. Mais il n’en demeure pas moins que pour cette navette, c’est son nouveau record.

Actuellement, le X-37B est dans l’espace depuis 424 jours, en date du 24 février 2025. Il reste à voir combien de temps encore la navette sans pilote continuera d’évoluer dans l’espace. Historique, chaque mission OTV (Orbital Test Vehicle) a été l’occasion d’établir un nouveau record de longévité dans l’espace pour le X-37B.

Ainsi, le premier vol n’a duré « que » 224 jours, tandis que le sixième a fini par rentrer sur Terre après 908 jours (soit presque deux ans et demi). Dans le cas de la mission OTV-7, elle n’est pour l’instant qu’à peine à mi-chemin du record précédent. Pour faire mieux, il ne faudra pas revenir avant le 23 juin 2026. Rendez-vous dans 500 jours, ou presque.

