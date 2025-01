Lecture Zen Résumer l'article

Prévue habituellement jusqu’à fin janvier, la campagne de vaccination contre la grippe se prolonge cette année jusqu’à la fin février 2025. L’épidémie est particulièrement intense, avec une hausse des hospitalisations chez les adultes et des enfants exceptionnellement touchés. Est-il trop tard pour se faire vacciner ?

Cette année, l’épidémie de grippe se caractérise par une intensité élevée parmi toutes les classes d’âges, selon le site du ministère de la Santé et le site de Santé publique France. Un peu plus de 2/3 des hospitalisations concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. Par ailleurs, il y a une activité exceptionnellement élevée chez les enfants. On assiste à une circulation conjointe de trois variantes du virus de la grippe, sans oublier la circulation du virus transmettant la maladie covid-19.

Les indicateurs hospitaliers montrent à nouveau une hausse des hospitalisations chez les adultes et une mortalité élevée, selon le bulletin de Santé publique France du 29 janvier 2025. Dans ce contexte, on peut se demander : est-il encore temps de se faire vacciner ?

Jusqu’à quand dure la campagne de vaccination contre la grippe ?

Depuis la mi-octobre 2024, il est possible de se faire vacciner contre la grippe en métropole française. Devant normalement s’étendre jusqu’au 31 janvier 2025, la campagne de vaccination a été prolongée, la semaine dernière, jusqu’au 28 février 2025. Cette décision des autorités sanitaires est liée à une circulation active importante du virus, qui impacte le système de santé.

Est-il trop tard pour se faire vacciner ?

Vincent Enouf, Directeur adjoint de l’Institut Pasteur, a répondu le 30 janvier sur le plateau de LCI à cette question : « On peut se faire vacciner. La campagne a été prolongée jusqu’au 28 février 2025. Ça sera toujours efficace si vous n’avez pas été infectés avant. Vous allez produire des anticorps contre ces trois virus qui circulent au même moment, donc, ça sera toujours efficace. »

Il nuance en expliquant qu’il faut un certain temps avant que le corps produise ces anticorps. Pendant ce temps, vous restez vulnérables aux virus : « Si vous vous faites vacciner maintenant, lors de l’épidémie, le risque [ndlr : de tomber malade] est plus grand. » Autrement dit, le temps que vos anticorps soient produits (environ 15 jours), vous resterez vulnérable au virus de la grippe. Par conséquent, même vacciné, « vous risquez d’être malade aussi », poursuit Vincent Enouf.

Les personnes âgées ou fragiles sont prioritaires dans le vaccin contre la grippe saisonnière. // Source : Pexels

Qui doit se faire vacciner contre la grippe ?

La vaccination concerne tout le monde. Des groupes à risque de développer une forme plus grave de la maladie sont favorisés et il leur sera fortement recommandé de se faire vacciner, leur vaccin étant pris à 100 % en charge par l’Assurance Maladie. Cela concerne :

Les personnes âgées de 65 ans et plus,

Les personnes souffrant de certaines maladies chroniques,

Les femmes enceintes,

Les personnes obèses (IMC ≥ 40),

L’entourage des personnes à risque et les professionnels de santé.

Cependant, il est utile de rappeler que la vaccination fonctionne sur un principe de collectivité. Plus il y a de personnes vaccinées, plus la circulation du virus est réduite. La vaccination réduit par ailleurs les formes graves de la maladie, surtout chez les personnes à risque.

Comment se faire vacciner ?

Sur le site du gouvernement, on peut lire que : « Le vaccin peut être administré par un pharmacien, infirmier, médecin ou une sage-femme. En cas de perte ou d’oubli du bon de prise en charge, le professionnel de santé peut en éditer un sur place, garantissant ainsi un accès facilité à la vaccination. »

Enfin, en plus de la vaccination, pensez à appliquer les gestes barrières pour vous protéger :

porter un masque si vous présentez des symptômes (toux, fièvre, mal de gorge) ainsi que dans les lieux fréquentés comme les transports,

se laver les mains régulièrement avec du savon ou les désinfecter avec du gel hydro-alcoolique,

aérer régulièrement les espaces clos une dizaine de minutes plusieurs fois par jour.

Il n’est donc pas trop tard pour vous faire vacciner contre la grippe, la campagne s’étendant jusqu’à la fin février 2025. Protégez-vous et protégez votre entourage.

