C’est le duel des fusées géantes que tout le monde attend. Blue Origin va défier SpaceX le même jour, en lançant la fusée New Glenn, qui se veut la future rivale du Starship. Rendez-vous le vendredi 10 janvier 2025.

C’est un face à face à distance, comme on en voit rarement dans l’actualité spatiale. Un duel entre deux fusées géantes, construites par deux sociétés promises à une grande rivalité dans les années à venir. Et ce vendredi 10 janvier 2025, une première passe d’armes aura lieu. Pas au même lieu, pas au même horaire, mais le symbole sera là.

C’est en effet ce jour que l’entreprise Blue Origin, fondée il y a vingt-cinq ans par Jeff Bezos, l’ex-patron et créateur d’Amazon, doit faire décoller pour la toute première fois son nouveau lanceur lourd : New Glenn. Ce vol inaugural, prévu à l’origine bien plus tôt, et reporté à diverses reprises, a été officialisé le 6 janvier dans un communiqué.

Vue d’artiste en vol du New Glenn. // Source : Blue Origin

Sauf coup de théâtre, New Glenn partira de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride, depuis le pas de tir LC-36. Il ne s’agira pas d’un tir « à vide » : dans le même temps, le lanceur devra acheminer dans l’espace une charge utile, Blue Ring, une sonde qui sera déployée en orbite autour de la Terre pour effectuer une série de tests.

À 1 600 km de là, l’adversaire de New Glenn se nomme Starship. Depuis le centre d’essais de SpaceX, surnommé Starbase, au Texas, la firme fondée par Elon Musk deux ans après Blue Origin, la fusée s’arrachera aussi du sol — celui-ci ne sera toutefois ni un vol inaugural, ni un vol commercial. Le but sera surtout de tester le retour du premier étage.

La compétition qui va se jouer en fin de semaine ne se fera toutefois pas aux mêmes horaires. Le Starship, qui va accomplir cette fois son septième test en vol, décollera dans la soirée du 10 janvier (heure de Paris). L’objectif est de réussir à accomplir le même profil de mission que le cinquième test, qui a consisté à attraper le premier étage avec la tour de lancement.

Starship et New Glenn : des fusées rivales, et très proches

Par de nombreux aspects, New Glenn et Starship sont des fusées qui se ressemblent. D’une taille relativement équivalente (près de 100 mètres pour la première, environ 120 pour la seconde), de la catégorie des lanceurs « lourds », pour ne pas dire « super lourds », elles ont aussi vocation à être réutilisables — aussi bien le premier que le deuxième.

Mais ce duel à distance n’est pour l’instant pas tout à fait équilibré. SpaceX dispose aujourd’hui d’une bonne longueur d’avance sur Blue Origin, en raison d’un développement plus abouti. Le Starship, bien qu’il reste encore en développement, a fortement progressé en 2024, et ses manœuvres sont de plus en plus audacieuses.

Un envol de Starship. // Source : SpaceX

À l’inverse, la fusée New Glenn n’en est pas du tout à un tel stade. Mais Blue Origin société a d’ores et déjà fixé la barre à une bonne hauteur : non seulement Blue Origin entend bien réussir à déployer correctement sa charge utile dans l’espace, mais en plus la société souhaite pouvoir faire revenir le premier étage sur « terre ».

Plus exactement, dans l’océan : « Nous savons qu’il est ambitieux de faire atterrir le premier essai au large de l’Atlantique est ambitieux, mais nous y allons », a indiqué la société. La réponse arrivera tôt vendredi matin. Un échec serait regrettable, mais la société suit aussi la « méthode » adoptée par SpaceX : tester, évaluer et recommencer.

« Les essais au sol et les simulations de missions ne remplaceront jamais le vol de cette fusée. Il est temps de voler. Quoi qu’il arrive, nous apprendrons, nous affinerons et nous appliquerons ces connaissances lors de notre prochain lancement », a indiqué l’entreprise américaine. Rendez-vous donc le 10 janvier

