Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX assure ce jeudi 24 octobre 2024 une mission militaire au profit d’une agence de renseignement américaine, spécialisée dans l’espionnage spatial. La mission, NROL-167, entre dans le cadre d’un projet avancé du Pentagone visant à créer une nouvelle architecture de défense spatiale.

C’est un mois d’octobre très animé pour SpaceX. En marge de quelques vols remarquables — on pense au cinquième essai du Starship et au décollage du Falcon Heavy –, le planning de l’entreprise est chargé. Par sa constellation Starlink d’une part, qui requiert des tirs réguliers, et par ses clients habituels d’autre part, à commencer par l’armée.

C’est justement elle qui bénéficie du lancement d’aujourd’hui.

Le lancement spatial en résumé

Quoi ? Le décollage d’une fusée Falcon 9 depuis la Californie ;

Le décollage d’une fusée Falcon 9 depuis la Californie ; Quand ? Le 24 octobre 2024, à 19h13 (heure de Paris) ;

Le 24 octobre 2024, à 19h13 (heure de Paris) ; Où ? Depuis la base Vandenberg de la Space Force (SLC-4E) ;

Depuis la base Vandenberg de la Space Force (SLC-4E) ; Que verra-t-on ? La mise en orbite de la mission NROL-167.

Où voir le lancement de SpaceX en direct ?

Le décollage peut être suivi en direct avec ce lien.

Quelle est la mission ?

La mission NROL-167 est une mission classifiée au profit de la défense des États-Unis. Elle est conduite sous l’égide de la National Reconnaissance Office (NRO), l’une des principales agences de renseignement du pays. Sa spécialité réside dans la collecte et le traitement d’informations via l’espace, via une importante flotte de satellites.

En raison de la nature militaire du lancement, ni SpaceX ni la NRO ne sont très bavards sur les spécificités et les objectifs de la mission NROL-167. Il s’agit d’un nom de code désignant le 167e lancement au profit de la NRO, incluant SpaceX et d’autres prestataires, comme l’United Launch Alliance. SpaceX fournit ses services à l’armée depuis 2017.

Un décollage de fusée Falcon 9 pour une précédente mission NROL. // Source : SpaceX

Sur X, la NRO précise qu’il s’agit du quatrième tir dans le cadre de la PWSA (Proliferated Warfighting Space Architecture) en l’espace de cinq mois. Ce rythme démontre, selon l’agence, « la rapidité de livraison de ces systèmes ». Dans un communiqué, la PWSA doit aboutir à une architecture spatiale faite de petits satellites, en nombre, à des fins de résilience.

La PWSA vise à déployer ces satellites en orbite terrestre basse, c’est-à-dire à une altitude inférieure à 2 000 km (dans le domaine spatial, il peut arriver que des satellites espions soient placés à quelques centaines de km du sol). La PWSA doit offrir un maillage spatial afin d’offrir une sorte de « Starlink militaire » au Pentagone.

Quand le décollage a-t-il lieu ?

Le top départ est prévu pour ce jeudi 24 octobre, à 19h13. SpaceX précise avoir une fenêtre de repli au 25 octobre à 18h59, si nécessaire.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+