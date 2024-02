Le troisième vol de Starship était attendu au départ pour février, mais il surviendra plutôt durant la première quinzaine du mois de mars. Après deux échecs, cette troisième tentative sera plus que jamais cruciale pour la suite du programme.

Starship revolera, c’est une certitude. Ce qui ne l’est plus tout à fait, par contre, c’est la date de son prochain vol. Depuis des semaines, il était question d’une autre tentative pour le mois de février. Un calendrier qui s’avère de plus en plus compromis, alors que les jours avancent sans signe clair d’un futur décollage à Starbase, le site d’essais de SpaceX.

Un glissement de calendrier de quelques semaines

Un indice qui ne trompe pas. La fusée Starship a été désassemblée le week-end dernier, comme l’a signalé Jessica Kirsh sur X (ex-Twitter) le 18 février. Les deux segments du lanceur (l’étage principal Super Heavy, qui assure la propulsion principale, et l’étage supérieur Starship) ont été replacés dans les hangars texans de l’entreprise américaine.

Les deux parties du Starship avaient été déplacées plus tôt en février pour des tests. « L’équipe du Starship se prépare à une répétition complète du lancement avant le vol 3 », indiquait encore SpaceX dans un point d’étape le 13 février. Depuis, plus de nouvelles, hormis une vidéo parue le même jour, montrant l’assemblage en accéléré.

Tous les moteurs du premier étage du Starship en action. // Source : SpaceX

Le glissement d’un lancement à mars, s’il n’est pas encore totalement acté, est de plus en plus certain. Dans son édition du 22 février, Ars Technica a rappelé les propos d’Elon Musk, le fondateur de la société. En réponse à un commentaire sur X, il estimait à la mi-février qu’il faudrait probablement encore trois semaines de préparatifs.

Cet agenda a été décrit comme « à peu près correct » par un responsable de la FAA (Federal Aviation Administration), cité par nos confrères. L’intéressé s’exprimait durant une conférence de presse cette semaine. L’administration de l’aviation civile aux États-Unis a la haute main sur ce que SpaceX peut faire ou non dans l’espace aérien américain.

Selon toute vraisemblance, c’est donc au début ou à la mi-mars que le vol numéro trois du Starship devrait se dérouler, dès que la FAA donnera son feu vert. Toute la question est de savoir jusqu’à point point le vaisseau va réussir à aller. Les deux précédents vols se sont mal terminés, bien que le deuxième tir soit allé plus loin que le premier.

