SpaceX a présenté les grandes étapes qui attendent sa nouvelle fusée, le Starship, lors du vol attendu le 17 novembre. Si tout se passe bien, le Starship volera pendant 90 minutes.

On a donc une date potentielle pour le décollage du Starship : le 17 novembre. C’est le calendrier provisoire partagé par SpaceX le 11 novembre, alors que l’autorisation de vol octroyée par l’administration de l’aviation civile aux États-Unis reste en attente. De son côté, SpaceX poursuit ses activités en imaginant bien faire voler sa nouvelle fusée à la fin de la semaine.

Que ce décollage ait bien lieu le 17 novembre ou à une autre date, on connaît les grandes lignes de l’essai — le second depuis celui d’avril, qui s’était conclu prématurément avec une explosion de l’engin quelques minutes après son départ. Le vol lui-même doit durer 90 minutes. L’engin, qui partira du Texas, doit finir sa course dans l’océan Pacifique.

Sur une page dédiée au lancement, l’entreprise américaine a communiqué sur les grandes étapes qui aboutiront au départ du Starship — et sur ce qui se passera ensuite. La fusée, qui a reçu de nombreuses corrections depuis son échec ce printemps, doit procéder à certaines manœuvres aériennes, incluant la séparation de la fusée et la réorientation de chaque étage.

Les grandes étapes du second vol du Starship

-2 heures : le directeur des vols de SpaceX effectue un sondage auprès des différents secteurs du centre de contrôle de mission et vérifie les feux verts pour charger le propergol ;

-1 heure 37 : chargement de l’oxygène liquide et du méthane liquide pour le booster principal (Super Heavy) ;

-1 heure 17 : chargement du méthane liquide pour le Starship ;

-1 heure 13 : chargement de l’oxygène liquide pour le Starship ;

– 19 minutes et 40 secondes : refroidissement de la propulsion des moteurs Raptor sur le Super Heavy et le Starship ;

-10 secondes : activation du déflecteur de flammes ;

-3 secondes : début de la séquence d’allumage de la motorisation Raptor ;

+2 secondes : décollage ;

+52 secondes : moment de la contrainte mécanique maximale sur la fusée (Max Q) ;

+2 minutes 39 : coupure de la plupart des moteurs (« Booster MECO ») ;

+2 minutes 41 : séparation des deux étages et allumage de la propulsion du Starship ;

+2 minutes 53 : début de l’allumage de la propulsion du Super Heavy pour le faire rentrer sur Terre ;

+3 minutes 47 : fin de la séquence ;

+6 minutes 18 : le booster est transsonique ;

+6 minutes 30 : démarrage des moteurs pour faire atterrir le Super Heavy ;

+6 minutes 48 : arrêt de la séquence ;

+8 minutes 33 : extinction de la propulsion du Starship ;

+1h17m21s : rentrée du Starship vers la Terre ;

+1h28m43s : le Starship est transsonique ;

+1h30m : amerrissage du Starship.

