Le premier Starship qui a décollé de notre bonne vieille Terre n’a pas eu la trajectoire escomptée. Et alors que SpaceX donnait des nouvelles du deuxième vol de la monumentale fusée au début du mois de novembre, les choses semblent se préciser du côté de Boca Chica, au Texas. L’entreprise spatiale d’Elon Musk a publié sur son site la page dédiée au lancement : si elle reçoit le feu vert des autorités américaines, il aura lieu le 17 novembre 2023. L’occasion pour SpaceX de prouver qu’elle a pris en compte les nombreux problèmes du premier tir, non seulement pour sa fusée, mais aussi pour l’environnement proche du site de lancement.

Pour SpaceX chaque essai du Starship est un enjeu

D’après le plan conçu par SpaceX, le deuxième vol est prévu pour une durée totale de 90 minutes, à condition que tout se déroule comme prévu. Après le décollage de la fusée depuis son site de lancement, elle s’élancera vers les hauteurs de l’atmosphère. Puis on verra naturellement la séparation des deux parties de la fusée : le Starship, qui est également le nom de l’étage supérieur, continuera son trajet, tandis que le Super Heavy, l’étage principal, retournera vers la Terre.

« Le premier test de vol de Starship a fourni de nombreuses leçons qui ont directement contribué à plusieurs améliorations de l’appareil et de l’infrastructure au sol, afin d’améliorer la probabilité de succès des vols futurs. Le deuxième vol de test introduira un système de séparation à chaud et un nouveau système de contrôle vectoriel de poussée (TVC) électronique pour les moteurs Raptor de Super Heavy en plus du renforcement des fondations de la plateforme de lancement et d’un déflecteur de flamme en acier refroidi à l’eau, parmi de nombreuses autres améliorations », peut-on lire sur le site de SpaceX, en guise de commentaire sur ce nouveau lancement.

Le trajet prévu du Starship pour son prochain lancement // Source : SpaceX

L’entreprise américaine revendique également un « développement itératif rapide », une manière de dire qu’elle n’a pas peur de l’échec et préfère envoyer des fusées pas tout à fait prêtes plutôt que de s’appesantir sur un programme théorique long. On lit dans le paragraphe de présentation de la mission que des ajustements pour éviter d’endommager le pas de tir (et tout ce qui se trouve en dessous et autour) ont été apportés — l’une des grandes critiques du premier vol concernait la dévastation du site de lancement, mal anticipée par SpaceX. La première fusée, qui était partie dans une rotation incontrôlée, a, elle aussi, connu des ajustements.

Starship, qui doit voler convenablement d’ici deux ans, est la dernière évolution du programme spatial de SpaceX et est une pièce maîtresse pour parvenir à ses fins : un transport pour l’espace proche de la Terre, des missions vers la Lune et, bien entendu, la lubie d’Elon Musk qu’est la colonisation de Mars.

Starship : toutes les infos sur le deuxième vol de test

Quand ? Le 17 novembre, si la FAA approuve le projet de SpaceX. L’heure n’a pas été communiquée.

Le 17 novembre, si la FAA approuve le projet de SpaceX. L’heure n’a pas été communiquée. Où pourra-t-on le suivre en direct ? Sur la page de l’événement et sur le compte X de SpaceX.

Sur la page de l’événement et sur le compte X de SpaceX. Est-ce qu’il y aura un live vidéo ? Oui, Elon Musk n’est jamais avare de grand spectacle. Il débutera 30 minutes avant le début de la séquence de lancement, qui durera 2 heures.

Oui, Elon Musk n’est jamais avare de grand spectacle. Il débutera 30 minutes avant le début de la séquence de lancement, qui durera 2 heures. Est-ce que le vol peut être repoussé ? Oui, les aléas météorologiques et les autorités de régulation peuvent repousser le vol.

