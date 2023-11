Trojena fait partie du projet Neom, une nouvelle région spéciale développée en Arabie saoudite. La zone est vouée à devenir une station de ski pour les touristes et les nationaux. Trojena va accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029.

Afin de préparer l’après-pétrole et de s’imposer comme une destination touristique de premier plan, l’Arabie saoudite multiplie les projets tous plus grandiloquents les uns que les autres. Il y a The Line, le projet d’une ville verticale construite sur près de 200 km de long ; Sindallah, une île transformée en hôtel de luxe pour les propriétaires de yachts ; Oxagon, une ville flottante et un centre industriel ; Leyja, un complexe hôtelier de luxe installé au centre d’une gorge dans le désert.

Et il y a Trojena, un autre chantier improbable et l’un des plus controversés, car il s’agit de faire sortir de terre une station de ski. Trojena doit être une future ville où des activités typiques du tourisme de montagne pourront avoir lieu, de l’escalade aux randonnées, en passant par le ski. Le projet, pharaonique, doit pourtant accueillir les jeux asiatiques d’hiver de 2029.

Ce à quoi Trojena doit ressembler. // Source : YouTube / Neom

C’est quoi Trojena, exactement ?

Trojena est un projet urbain qui doit comporter plusieurs espaces différents, ainsi qu’un lac artificiel. Le site choisi pour l’implantation se situe dans une région montagneuse, dans le nord-ouest du pays, à 50 km de la mer et du golfe d’Aqaba. Les sommets les plus hauts atteignent 2 400 mètres, et il s’agit d’une zone au climat naturellement plus tempéré que celui du reste de la région, selon Neom.

Les différents espaces prévus à Trojena sont :

The Vault, un « village futuriste vertical en forme de V », qui n’est pas sans rappeler The Line par certains aspects. Le village doit « être la porte d’entrée » vers le reste de Trojena, et proposera des « expériences personnalisées qui allient réalité et imagination ». Il doit en outre bénéficier de son « propre microclimat » (on ignore s’il sera contrôlé ou s’il sera naturel), et « d’une végétation abondante et de plans d’eau ».

Un observatoire, situé dans les hauteurs de la région.

Une réserve animale, avec des « complexes haut de gamme » promettant des « éléments de réalité augmentée ».

Des « villas ultra luxe » — Trojena et la majorité des projets de Neom sont avant tout destinés aux plus riches.

Un village de ski, situé à 2400 m d’altitude, avec plusieurs « pistes de montagne en plein air » et « de nombreux autres sports d’aventure ».

Un immense lac artificiel, avec des « sports nautiques et des divertissements en plein air ».

The Bow. Ce dernier espace est le plus mystérieux, car le moins clair, et aussi le plus absurde. Selon le site, il s’agit d’un « monde secret sous le lac, qui comprend de grands espaces pouvant être aménagés pour des conférences, des concerts, des sports » et même des mariages. L’espace comprendra aussi un hôtel 5 étoiles, des résidences et des restaurants. Ils seront « tous dotés d’une technologie avancée et situés dans les atriums de cette structure immergée dans l’eau ». On est peu sûr de ce que l’endroit doit véritablement être, mais, comme chaque élément de Trojena, le projet a l’air démesuré et farfelu.

Les plans pour The Vault, selon Neom. // Source : Neom

Quel est le lien entre Trojena et Neom ?

Trojen fait partie de Neom, une région économique spéciale choisie par Riyad. En plus de Trojena, la zone va accueillir plusieurs projets de villes futuristes, telles que Line, Sindallah, Oxagon, et Leyja.

Une station de Ski

Si on retient une chose de Trojena, c’est sa station de ski. Une question se pose alors : y aura-t-il de la neige ? L’Arabie saoudite assure qu’il y en aura, et ce même sur des pistes en plein air. Afin de prouver qu’il y a bien de la neige naturelle dans la région, Neom a même publié une courte vidéo où l’on peut voir des arbrisseaux couverts de neige.

Ce qui n’est pas dit, c’est qu’une épaisseur de neige aussi faible ne suffit pas pour skier, et encore moins pour organiser des compétitions de sport. Bien que cela n’ait jamais été confirmé, des canons à neige seront certainement nécessaires pour la tenue des épreuves.

Les prochains projets à Trojena

Les Jeux asiatiques d’hiver en 2029 doivent se tenir à Trojena. La décision, annoncée à l’automne 2022, a déclenché une vive polémique dans les médias, alors que le dérèglement climatique est de plus en plus inéluctable. Les compétitions n’ont cependant pas été annulées.

Où en sont les travaux ?

Comme tous les autres projets de Neom, Trojena est en train d’être construit. Les dernières images de l’avancement des travaux ont été publiées en octobre sur la chaîne YouTube de Neom, et on peut notamment y distinguer les fondations de The Line en train d’être creusées.

Pour ce qui est de Trojena, une seule photo des travaux est visible. On peut voir plusieurs engins de chantier à l’œuvre, dans les montagnes.

Les travaux en cours à Trojena. // Source : Neom / YouTube

