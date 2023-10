L’Arabie saoudite a annoncé un nouveau projet au milieu du désert : trois hôtels de luxe, censés être 100 % écologiques. Le projet fait penser à The Line et promet d’être aussi controversé en termes de préservation de l’environnement et des droits humains.

Trois bâtiments ultra-modernes, sortant d’une gorge taillée dans une roche rouge : c’est le nouveau projet dantesque de l’Arabie saoudite. Après son titanesque projet de ville linéaire The Line et la création de Neom, l’Arabie saoudite vient d’annoncer le projet Leyja, qui promet d’être tout aussi démesuré que les autres.

Leyja a été présenté par surprise le 15 octobre 2023 dans un communiqué de presse, publié sur le site de Neom, dont il fera partie. Il s’agit d’un projet plus petit que les autres lieux prévus jusqu’à présent : Leyja n’offrira « que » trois hôtels de luxe, installés au milieu d’une gorge, dans des montagnes non loin du golfe d’Aqaba. Ils seront installés dans « une magnifique vallée naturelle creusée entre des montagnes de 400 mètres de haut qui ont été façonnées au cours de longs siècles par la puissance de la nature et de l’eau ». Par leur design et leur localisation, ils font immédiatement penser à The Line — et soulèvent les mêmes questions.

Un projet d’hôtel à Leyja qui fait penser à l’architecture de The Line. // Source : Neom

Un projet qui se veut écologique, mais critiquable

Leyja doit se composer de trois hôtels ultra-luxueux, aux designs très futuristes, installés au milieu d’une gorge naturelle. Les images en 3D du projet, visibles dans une vidéo, ont tout du film de science-fiction : entre les murs escarpés des montagnes, on voit soudain apparaitre d’énormes bâtiments aux formes improbables, construits tout en verre et en miroirs.

Un des futurs hôtels de Leyja. // Source : Neom / Youtube

Un des futurs hôtels de Leyja. // Source : Neom / YouTube

Un des futurs hôtels de Leyja. // Source : Neom / YouTube

Les images sont belles, et promettent aux (riches) chanceux qui pourront y aller de vivre un moment unique. Mais, elles ne montrent pas toute la réalité. Neom promet de manière grandiloquente que Leyja sera « un nouveau précédent en matière de protection, de préservation et de régénération de la nature », « une destination biodiversifiée qui créera un modèle de tourisme régénérateur qui changera la donne au niveau mondial », et une destination « neutre en énergie et en carbone ». Dans les faits, ces promesses seront difficiles à tenir.

La vidéo montre une vallée sauvage qui n’aurait quasiment pas été touchée par l’humain, à l’exception de ces hôtels. C’est oublier que les travaux, l’installation des infrastructures, et le transport des touristes transformeront à jamais ces roches millénaires, en les défigurant. L’oasis, à côté de laquelle doit être construit un bâtiment, subira certainement des changements irréparables. Les animaux et la flore locale, qui ne sont pas habitués à la présence d’humains dans cette région désertique, seront aussi irrémédiablement touchés. On est loin de la promesse d’un tourisme écoresponsable.

Leyja est un projet gigantesque. // Source : Neom / YouTube

Leyja est un tout nouveau projet qui va faire partie de Neom, une initiative gigantesque, lancée par le gouvernement d’Arabie saoudite. Neom comprend une vaste région dans la partie nord-est du pays, où une zone économique spéciale a été créée et où les différentes villes vont être construites. Neom comprend The Line, le projet le plus connu à ce jour, et dont les travaux sont en bonne voie, mais également 4 autres endroits : Sindallah, une île de tourisme de luxe ; Oxagon, une ville flottante et un port de commerce ; Trojena, une station de ski située dans les montagnes ; et Leyja.

Neom fait partie du projet « Vision 2030 », lancé par l’Arabie saoudite afin de préparer l’après-pétrole, mais aussi de redorer le blason du pays et s’imposer en tant que nation futuriste et comme une destination de tourisme immanquable. Neom sert de porte-étendard à cette volonté politique, avec des annonces grandioses et des promesses d’écoresponsabilité.

Dans les faits, là aussi, la réalité est tout autre : The Line est déjà un projet controversé en termes de droits humains depuis que des habitants de la région ont été condamnés à mort pour s’être opposés au projet. La ville sera surtout un désastre écologique, qui modifiera l’environnement de manière irréversible. Les autres villes ne devraient pas plus vertueuses — et cela vaut aussi pour Leyja.

