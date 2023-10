Malgré toutes vos précautions, les punaises de lit sont arrivées chez vous ? Il existe des solutions pour en finir avec ces parasites et leurs piqures désagréables.

Elles ne mesurent que 5 millimètres, mais suscitent énormément d’inquiétude en France en cette rentrée 2023 : les punaises de lit. Plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux, montrant ces insectes dans des lieux publics (trains, cinémas), ont contribué à l’essor d’une panique très médiatisée. Même si le risque n’est pas nul, il faut cependant le relativiser : il y a autant de chance de ramener une punaise de lit du métro que de gagner au loto.

« Ce n’est pas une énorme invasion incontrôlable. Les entomologistes ne sont pas paniqués quant au nombre de punaises de lit. Si on prend vite les choses en main, on peut très vite s’en débarrasser sans faire appel à des professionnels », explique Léna Polin, entomologiste, à Numerama.

Les conséquences financières et psychologiques d’une infestation sont néanmoins bien réelles, et peuvent justifier que l’on mette en œuvre des astuces pour éviter d’avoir des punaises de lit chez soi, en prévention. S’il est trop tard, et que vous suspectez l’animal de s’être invité chez vous, tout n’est pas perdu. Il y a aussi des solutions pour les éliminer vite et bien.

Auparavant, les méthodes employées pour éradiquer les punaises de lit étaient plutôt agressives, reposant sur de puissants produits chimiques. « On a réussi à les éradiquer dans les années 50 avec le DDT [ndlr : dichlorodiphényltrichloroéthane], qui était particulièrement efficace, mais aussi particulièrement toxique pour nous. Maintenant, on fait surtout attention à notre santé et on évite donc d’utiliser de gros insecticides », souligne l’experte.

Voici plusieurs méthodes qui fonctionnent actuellement pour éliminer ces parasites de son logement.

Tuer les punaises de lit à la vapeur

La chaleur est une bonne alliée pour se débarrasser des punaises de lit. « Avec la vapeur, on va pouvoir les détruire au fur et à mesure et endiguer l’invasion avant qu’elle soit hors de contrôle », explique Léna Polin. Cette méthode peut paraître intimidante, car elle exige de nettoyer dans les moindres recoins de son logement, mais elle s’avère efficace.

La punaise de lit commence à lutter pour sa survie à des températures élevées. À partir de 55° C, les punaises de lit meurent en une dizaine d’heures. La vapeur est encore plus redoutable, puisqu’elle tue instantanément la punaise de lit, à des températures allant jusqu’à 120° C. « Cela fonctionne à la fois avec de la vapeur sèche et humide, indique l’entomologiste. La vapeur humide risque d’abîmer un peu plus la pièce, mais souvent de nos jours les meubles sont traités contre l’humidité. »

L’appareil à vapeur peut être utilisé sur le lit, le canapé et leur environnement proche, en insistant dans les recoins. Le linge et les vêtements qui le supportent peuvent quant à eux aller dans la machine à plus de 60° C (procédez alors au transport du linge vers la machine dans un sac fermé).

La vapeur est une astuce que l’on peut utiliser en prévention, d’autant qu’elle a d’autres avantages que de chasser les punaises de lit. « Quand on change ses draps et qu’on fait son ménage, il peut être bien de passer un coup sur son matelas avec son appareil vapeur. En plus d’éliminer les punaises de lit, ça éliminera des possibles bactéries et virus. »

La congélation pour lutter contre les punaises de lit

Pour éradiquer les punaises de lit, le froid est également indiqué (notamment si vous avez des éléments qui ne peuvent pas être soumis à d’intenses chaleurs, comme des vêtements fragiles). Toutefois, il est crucial de laisser suffisamment longtemps ses affaires au congélateur, sinon les punaises seront de retour.

Léna Polin insiste sur ce point : « Il faut minimum 3 jours au congélateur pour que ce soit vraiment efficace. Une nuit ne suffira pas, elles vont juste se mettre en dormance. Elles mettront un peu de temps à se réveiller, le temps que leur corps reprenne de la chaleur. »

3 jours au congélateur seront fatals aux punaises de lit (mais pas moins). // Source : Canva

La terre de diatomée : avec parcimonie

La terre de diatomée est reconnue comme étant un insecticide assez efficace contre les punaises de lit. « La terre de diatomée fonctionne, car elle les assèche et les tue », confirme Léna Polin. Cependant, il ne faut pas l’utiliser n’importe comment. « Il faut faire attention, parce qu’elle contient de la silice, ce qui est très mauvais pour les voies respiratoires. Il ne faut pas en mettre dans son lit, on risque de s’empoisonner. »

On privilégie donc de déposer la terre de diatomée en dehors du matelas, le plus loin possible des narines. « On mettra plutôt la terre de diatomée au pied du lit, éventuellement près des livres qui ont trainé sur la table de chevet, dans la table de chevet, mais attention de ne surtout pas trop en respirer. »

L’astuce surprenante : des bols contre les punaises de lit

Une infestation de punaises de lit peut également être prise en charge avec un objet du quotidien : des bols ou des coupelles. Léna Polin explique comment faire : « Il faut choisir des bols avec des aspérités sur l’extérieur, par exemple, un dessin, et lisses à l’intérieur. Puis, il faut mettre les pieds du lit à l’intérieur des bols. »

Avec cette disposition, l’ensemble forme un excellent piège à punaises de lit. « Les punaises de lit sont de bonnes grimpeuses, mais elles ont du mal à sortir des parois trop lisses. Elles monteront par l’extérieur du bol et vont tomber dedans, puis rester coincées. Quand l’invasion est vraiment très grande, cela aide à se protéger. »

Ultime recours : faire appel à des entreprises qualifiées

Si toutes ces solutions s’avèrent infructueuses, et que les punaises de lit sont installées chez vous, il reste enfin l’option de faire appel à une entreprise qualifiée pour traiter le problème.

Vous trouverez une liste d’experts sur ce site recommandé par le gouvernement. Le site « Stop punaises » peut aussi vous être utile.

