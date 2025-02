Lecture Zen Résumer l'article

Le cyclone Garance s’abat sur l’île de la Réunion depuis le soir du 27 février 2025. L’île a été placée en alerte violette, puis en alerte rouge, mais qu’est-ce que cela signifie ? Quelle est la situation actuelle et comment s’est formé ce cyclone ?

Depuis le soir du jeudi 27 février 2025, la Réunion est frappée par le cyclone Garance. Ce vendredi 28 février 2025 à 6h, heure de Paris, elle est passée en alerte violette, avant de revenir en alerte rouge à 9h.

À quoi correspondent les niveaux d’alerte ?

Météo France diffuse des bulletins de vigilance météorologique comprenant des cartes avec les zones à risque et indiquant le niveau de risque.

Il existe différentes phases d’alerte cyclonique. Les niveaux d’alertes sont activés sur la base de 2 facteurs : l’intensité de la pluie et la vitesse du vent.

Selon le dispositif ORSEC départemental de la Réunion (pour « Organisation de la Réponse de SEcurité Civile ») une alerte rouge cyclonique est décidée lorsque les « les conditions climatiques rendent la voie publique dangereuse et la circulation routière difficile. Un confinement de la population s’avère nécessaire, à l’exception des services concourant à la gestion de crises (secours, sécurité, collectivités…) ».

Dès lors que les vents dépassent les 200 km/h en rafales, l’alerte violette est déclenchée. Le confinement s’étend, à ce moment-là aussi aux services à la population.

Tableau de synthèse des alertes. // Source : Préfecture de La Réunion

Après une alerte violette, il y a toujours un retour en alerte rouge, lorsqu’il y a une accalmie des phénomènes météorologiques. C’est ce qui s’est passé à La Réunion ce 28 février, comme on peut le lire dans un tweet de la préfecture, publié vers 9h30 (heure de Paris) : « Les vents les plus destructeurs s’éloignent. Le préfet lève l’alerte violette. L’alerte rouge perdure et le confinement reste obligatoire. De fortes pluies persistent et des vents encore violents entre Saint-Leu et Saint-Joseph. Restés confinés. »

Cyclone Garance : quelle est la situation à La Réunion ?

Le cyclone Garance traverse l’île du nord au sud. Ce matin, la Réunion était en alerte violette après avoir enregistré des vents violents à 234 km/h à Piton Sainte-Rose et 214 km/h à l’aéroport de Saint-Denis, selon Keraunos, l’Observatoire français des orages et tornades.

A 9h, heure de Paris, l’île est repassée en alerte rouge. Les services de secours ont pu circuler à nouveau, mais la population doit encore rester confinée. La préfecteur a publié un nouveau point de situation vers 11h (heure de Paris), dont voici le détail :

Point de la situation à 13h, heure locale, émis par le préfet de La Réunion. // Source : Via X @Prefet974

Selon Keraunos, « les cumuls de pluie sont très importants à la Réunion, y compris sur toute la moitié nord de l’île, en zones basses. Il est relevé 200 à 300 mm, localement jusqu’à 400 à 450 mm sur le relief entre Plaine de Chicots et Commerson [NDLR: ces zones sont situées entre le nord et le centre de la Réunion] ».

Des images impressionnantes des vents et des pluies sont relayés par la population sur le réseau X.

Image des vents impressionants à Sainte-Rose. // Source : Via X @Oldsong974

Comment s’est formé le cyclone Garance ?

Emmanuel Wesolwek, président de Keraunos, explique à nos confrères du Monde que le cyclone « est né au sein d’un amas d’orages. Dans son cas, il se trouvait au large des côtes nord-est de Madagascar. Pour qu’un cyclone tropical naisse, il faut que ces orages surviennent dans une zone dépressionnaire et qu’au sol on ait un important réservoir de chaleur humide. Tous les ingrédients étaient réunis sur cette zone, ce qui a entraîné une mise en rotation des vents. »

Le cyclone devrait toucher moins durement la partie sud de l’île car, arrivant depuis le nord, le vent va s’affaiblir au contact du relief de l’île. Il en est de même pour la pluie intense qui devrait s’abattre sur la Réunion.

Ce phénomène ne serait pas forcément dû au réchauffement climatique, estime Emmanuel Wesolwek. Cependant, la sévérité potentielle des cyclones « tend à s’accroître avec le réchauffement. On peut donc craindre des phénomènes pas forcément plus nombreux, mais plus extrêmes. »

