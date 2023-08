Pour beaucoup, le mois d’août rime avec coupes plus courtes, cheveux plus attachés et couleurs plus flashy. Si l’on a tendance à raccourcir ses cheveux l’été, est-ce qu’une coupe courte est vraiment mieux lorsque la chaleur augmente ? On vous explique.

Dans ce salon de coiffure de l’est parisien, les coupes se font courtes, les nuques sont rasées et les franges disparaissent sous quelques coups de ciseaux. Lucie, la trentaine, a opté pour une coupe déstructurée. « En général, c’est au début de l’été que je raccourcis mes cheveux, mais là avec le temps un peu maussade du début, je ne viens que maintenant. »

Comme elle, plusieurs personnes optent pour des coupes plus courtes l’été, histoire d’être plus à l’aise avec la chaleur, tout en passant moins de temps par jour sur sa tête. « Pour ma part, je ne fais pas de tresses l’été », explique Horline, 20 ans. « Ca tire trop et avec la chaleur c’est insupportable. ça me gratte. Donc l’été, je laisse ma coupe afro respirer. »

Faire baisser la température

Dans la culture pop aussi, l’été rime souvent avec coupes plus courtes. Plusieurs dessins animés imaginent d’ailleurs des scènes où l’épreuve des ciseaux arrive comme une punition au moment des poux ou d’une hausse des températures.

Pour autant, si vous êtes plus de la team « cheveux jusqu’aux épaules minimum », pas de panique, vous allez pouvoir garder votre coupe même en période de canicule.

« Plus que la coupe, ce qui compte surtout c’est la composition de votre cuir chevelu », explique à Numerama Christine Lafforgue, dermo-pharmacologue. « Chaque cheveu est composé d’une glande sébacée, un peu comme celle que l’on peut avoir sous les bras. Celle-ci va générer de la transpiration et c’est lorsque la transpiration s’évapore que la température du cuir chevelu baisse. » En d’autres termes, comme le reste de votre corps, la tête transpire.

Le rôle des pellicules

Mais la grande différence avec les aisselles ou les jambes, ce sont les pellicules. « Si une personne a un cuir chevelu qui sécrète trop de gras, cela risque de poser problème à l’évaporation de l’eau, continue la chercheuse biologiste rattachée à l’Université de Paris-Saclay. Donc, la température crânienne ne va pas baisser. »

La densité des cheveux va aussi être importante. « L’épaisseur des cheveux, l’aération du cuir chevelu mais aussi le nombre de cheveux vont dessiner un chemin pour l’eau et ainsi permettre une régulation de la température », schématise Christine Lafforgue. « Sans ce chemin et avec du gras, l’eau reste coincée, et la température ne va faire qu’augmenter. »

Cheveux bouclés // Source : Canva

Si l’on résume, la respiration de la tête va donc plutôt dépendre du nombre de cheveux que de leur longueur. Et plus les cheveux sont clairs, plus leur nombre est important.

En moyenne, chaque personne a 150 cheveux au cm². Mais pour une personne blonde, le cuir chevelu va supporter 150.000 cheveux, contre 100.000 pour les cheveux noirs et 90.000 pour les cheveux roux. « Les cheveux peuvent être épais, fins, durs ou mous selon l’épaisseur du cortex et de la cuticule », ajoutent Marco Toscani et Pasquale Fino dans leur article scientifique « Types de cheveux et morphologie ».

Aérer son cuir chevelu

Lucie observe sa nouvelle coupe dans le miroir du salon de coiffure. « Si cela ne dépend pas de la longueur des cheveux, alors pourquoi j’ai l’impression de plus transpirer quand mes cheveux sont courts ? » Là encore, l’explication est toute simple. Comme l’a expliqué la chercheuse Christine Lafforgue, cela ne dépend pas de la coupe de cheveux mais de leur densité.

En ayant les cheveux plus courts, la transpiration va s’écouler de la même manière que sur une coupe longue mais cela sera plus visible. Sur des cheveux longs, la transpiration va mettre plus de temps pour arriver à la pointe et l’on ne regarde que peu le milieu de ses cheveux.

En période de fortes chaleurs, il n’est donc pas nécessaire de faire une coupe en brosse pour mieux supporter la hausse de température. En revanche, vous pouvez raccourcir au niveau de la nuque, dégager les oreilles ou le front. On évite aussi les chouchous trop serrés qui vont avoir tendance à plaquer les cheveux et donc à empêcher une bonne transpiration du cuir chevelu.

Enfin, si vous optez pour une coupe courte, avec des parties rasées, n’hésitez pas à laisser une marge de cheveux, même de quelques millimètres.

Car au final, c’est comme pour les aisselles ou pour les jambes : les poils comme les cheveux protègent la peau et permettent à la transpiration de mieux s’évaporer.

