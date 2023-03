Le décollage de Starliner connait une nouvelle glissade de calendrier. Rendez-vous désormais à l’été 2023 pour voir la capsule rejoindre l’ISS, avec deux astronautes à bord.

Est-ce que la capsule Starliner parviendra à assurer un vol habité jusqu’à la Station spatiale internationale cette année ? Officiellement, oui. L’annonce faite le 29 mars 2023 n’est, selon l’agence spatiale américaine et Boeing, qu’un report de quelques mois, afin de parfaire la préparation de l’engin, mais aussi pour tenir compte du trafic autour de l’ISS.

« Un délai supplémentaire est nécessaire pour achever les travaux de vérification et de validation avant le premier vol du système avec l’équipage à bord », commente le géant américain de l’aéronautique, qui fabrique le Starliner. Un nouveau calendrier a été défini en conséquence, qui déplace le décollage au mois de juillet et non plus en avril 2023.

La capsule Starliner de Boeing, sans équipage à bord, approchant de l’ISS. // Source : NASA Johnson

Les précautions prises par la Nasa et Boeing pour la préparation de ce vol — dont le nom de code est CFT, pour Crew Flight Test — s’expliquent par son profil bien plus sensible que la précédente mission. Cette fois, il y aura deux astronautes à bord (Barry Wilmore et Sunita Williams). Ce sont des vétérans, avec 500 jours cumulés dans l’espace à eux deux.

Boeing est déjà parvenu à franchir une étape importante au printemps 2022, avec un premier essai inhabité. La capsule a pu rejoindre l’ISS, s’y accrocher et rentrer sur Terre quelques jours plus tard. Ce succès venait tourner la page de plusieurs années de difficulté pour l’entreprise, marquée par l’échec de 2019. À l’époque, Boeing avait échoué à atteindre l’ISS avec sa capsule inhabitée.

Un ultime test de parachute

Ces mois supplémentaires vont servir à achever les travaux de vérification et de validation avant le premier vol du système avec un équipage à bord. En outre, les deux astronautes auront un peu plus de temps pour se familiariser avec le vaisseau. Il est prévu des simulations axées sur le mode de vol manuel de secours de l’engin. Il vaut mieux avoir de la redondance.

Parmi les éléments requérant un temps additionnel figure le système de parachute, rapporte Ars Technica. « Si l’on considère tous les éléments, la plupart des travaux seront terminés en avril pour le vol », selon le patron des vols commerciaux à la Nasa. « Mais il y a un domaine qui s’étend jusqu’à mai, et cela concerne les produits de certification pour le système de parachute. »

Ces parachutes ont déjà fait l’objet de plus de 20 tests et il n’y a jamais eu de souci. Cette période doit servir à passer en revue tous ces tests, pour s’assurer qu’aucun souci n’existe, et de conduire un dernier test, au sol. Il s’agit d’un sous-système de parachute qui écarte le bouclier thermique avant e Starliner. Ce test est prévu pour le mois de mai.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !