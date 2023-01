Il y a quelques stratégies d’urgence que la Nasa et SpaceX pourraient activer s’il fallait fuir l’ISS alors que la capsule russe est impropre à l’emploi.

C’est un scénario que l’on espère ne jamais voir arriver. Mais c’est une situation qu’il convient néanmoins de penser, au cas où le pire arriverait. Comment les astronautes qui se trouvent à bord de la Station spatiale internationale (ISS) l’évacueraient-ils alors que la capsule Soyouz MS-22 est endommagée ? Tout le monde pourrait-il fuir la station sans risque ?

Les astronautes connaissent déjà les procédures d’évacuation de l’ISS. Cela fait partie de leur entraînement avant de séjourner quelques mois en orbite. Mais ces plans reposent sur des capsules amarrées à l’ISS qui sont en état de fonctionnement. Par exemple, en cas de collision avec une micro-météorite ou un débris, tout le monde irait dans sa capsule attitrée.

Passer de 4 à 5 astronautes dans le Crew Dragon

Que se passe-t-il si l’on retire une capsule de l’équation ? Il existe heureusement encore des solutions. L’option principale serait de mobiliser la capsule de SpaceX, la Crew Dragon, pour transporter un peu plus de monde que prévu — dans un usage standard, elle véhicule quatre astronautes. Mais elle a été conçue initialement pour transporter un peu plus de monde.

Transformer le Crew Dragon en une sorte de radeau de sauvetage s’avère être une idée envisagée dès décembre, quelques semaines après la découverte de la fuite affectant le Soyouz MS-22. La porte-parole de l’agence spatiale américaine (Nasa) avait indiqué à l’époque que des consultations étaient menées avec l’entreprise.

Au quotidien, le Crew Dragon fonctionne pour quatre astronautes. // Source : SpaceX

Aujourd’hui, on en sait davantage sur le déroulé d’un tel scénario. S’il fallait donc évacuer l’ISS en urgence, et compte tenu de la situation préoccupante du Soyouz MS-22, une première solution serait d’accueillir une personne supplémentaire dans le Crew Dragon (qui est la capsule construite et opérée par SpaceX). L’équipage passerait alors de quatre à cinq.

Selon les échanges rapportés par The Verge, ce serait l’astronaute américain Frank Rubio — qui était arrivé sur l’ISS avec le Soyouz MS-22 et devait rentrer sur Terre avec — qui serait prioritairement accueilli. Quant aux deux Russes qui ont fait le voyage avec lui (Dmitry Petelin et Sergueï Prokopiev), ils voyageraient… dans le Soyouz MS-22.

Les Russes voleraient avec le Soyouz MS-22… ou pas

Normalement, le Soyouz MS-22 ne doit plus du tout servir à transporter des gens, au regard de l’incertitude qui pèse sur son état. Cependant, le scénario dont il est question ici est celui où il faut partir de l’ISS et vite, car il n’y a aucune autre issue. Or, en passant de trois à deux astronautes dans le Soyouz MS-22, les chances du vaisseau spatial augmenteraient.

« Ce que nous voulions faire, c’était réduire la charge thermique dans le Soyouz, donc en retirant Frank Rubio du Soyouz, vous enlevez un tiers de la charge thermique humaine », a défendu Joel Montalbano, responsable du programme de la Station spatiale internationale à la Nasa, lors d’une conférence de presse dont les propos ont été rapportés par nos confrères.

En passant de trois à deux personnes dans le Soyouz MS-22, cela réduirait ainsi les risques de surchauffe de la capsule lors de sa rentrée atmosphérique. Ce n’est pas anodin lorsque l’on sait que l’incident qui affecte le véhicule est justement une fuite de liquide de refroidissement. Il y aurait toujours une incertitude, mais le risque serait raisonnable face à la perte de l’ISS.

Il existe toutefois une autre option, qui consisterait à charger tout le monde dans le Crew Dragon. L’engin a été conçu pour pouvoir transporter sept personnes. Dès lors, les deux Russes pourraient faire le voyage avec les cinq autres personnes. « Nous pourrions en fait accueillir deux membres d’équipage supplémentaires […] si nous en avions besoin », a relevé un membre de la Nasa.

Ces différents scénarios, forcément alarmants, ont toutefois peu de chances de se produire — heureusement. En outre, l’agence spatiale russe Roscosmos va bientôt envoyer une nouvelle capsule Soyouz MS-23 vers l’ISS, le 20 février. Elle sera vide et pourra servir de navette de transport pour les trois astronautes qui auraient dû rentrer avec le MS-22.

