Des scientifiques ont eu une occasion rare d’étudier le développement de la vie sur une île nouvelle et temporaire. Des microbes et des plantes, en particulier, se sont développés sur cette île volcanique.

« Ce type d’éruptions volcaniques advient partout dans le monde, mais ne produisent pas toujours des îles », indique l’écologue Nick Dragone, qui s’est penché sur la formation d’une île dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, en 2015. Mais celle-ci, apparue près du volcan Hunga-Tonga, a une particularité supplémentaire : une biodiversité microbiologique et végétale s’est rapidement constituée. Ce qui a fasciné Nick Dragone et son équipe, les conduisant à en produire une étude publiée en janvier 2023.

« Personne n’avait encore étudié de manière exhaustive les micro-organismes de ce type de système insulaire à un stade aussi précoce », explique Nick Dragone. Et l’intérêt est bien plus vaste qu’une simple étude sur une seule île : s’intéresser au stade précoce du développement de la vie sur une île donne des indices sur la naissance de la vie plus largement dans les écosystèmes.

Microbes et fientes d’oiseaux, la vie

Lors de leur recherche préliminaire, les auteurs n’avaient pas supposé découvrir certaines formes de vie. Ils pensaient trouver, dans un premier temps, des cyanobactéries, considérées comme l’un des premiers stades de la vie. « Mais au lieu de cela, nous avons trouvé un groupe unique de bactéries qui métabolisent le soufre et les gaz atmosphériques. » Ces microbes semblent être issus directement des profondeurs, portés par l’éruption volcanique. Ils sont similaires à ce que l’on peut trouver près de sources chaudes, comme à Yellowstone.

Puis, rapidement après, des plantes se sont formées sur l’île. Mais comment, puisqu’elle est isolée ? La réponse est très simple : grâce aux fientes d’oiseaux. Celles-ci peuvent effectivement contenir des germes.

Même en émergeant en apparence de nulle part, cette île issue d’une éruption volcanique portait donc déjà une biodiversité très singulière. Malheureusement, une autre éruption a ensuite rasé l’île, interrompant les recherches. Elle aura cependant offert aux scientifiques une opportunité très rare d’étudier la formation rapide de la vie, et en particulier les populations de microbes, sur une nouvelle (et temporaire) île.

