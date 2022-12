Cette image de la Nasa semble montrer un sabre laser ou un tournevis sonique laissé pour compte sur Mars. C’est en réalité un tube d’échantillon, lâché par le rover Perseverance.

Aurait-on trouvé un sabre laser sur Mars ? La réponse est évidemment non, mais une photo publiée par la Nasa, le 21 décembre 2022, montre un objet qui semble bel et bien tout droit sorti de l’univers de Star Wars. Il n’en fallait pas davantage pour qu’Internet s’enflamme avec humour — même les fans de Doctor Who y ont vu, de leur côté, le tournevis sonique du Docteur.

Oui, le tube de Perseverance ressemble à un tournevis sonique ou à un sabre laser, mais ce n’est qu’apparence !

La photographie de la Nasa est entièrement authentique, sans trucages. L’objet n’est toutefois pas un sabre laser, ni un tournevis sonique : c’est un tube lâché par le rover Perseverance. Ce qui représente une étape majeure dans l’exploration martienne.

Ce tube contient un échantillon de Mars, qui sera récupéré

Ce tube est conçu en titane, une matière ultra résistante, et contient un échantillon de roche martienne. Jusqu’à février prochain, le rover Perseverance déposera dix tubes de ce type dans cette zone délimitée (répondant au nom de Three Forks). C’est « le premier dépôt d’échantillons de l’humanité sur une autre planète », rappelle la Nasa.

Sur l’image plus large, on voit que le tube est dans l’ombre de Perseverance. // Source : Nasa

Le rover Perseverance est effectivement chargé de récupérer des échantillons rocheux et atmosphériques de la planète rouge. Puis, d’ici à quelques années, il devra les livrer à un futur atterrisseur — qui les récupérera sur Perseverance à l’aide d’un bras robotisé. Puis l’atterrisseur placera les échantillons dans une fusée qui redécollera vers la Terre.

Mais si cette récupération périlleuse « de robot à robot » ne se passe pas comme prévu, les tubes disséminés dans cette petite zone seront la deuxième solution : des petits hélicoptères (similaires à Ingenuity) viendront récupérer les tubes en titane.