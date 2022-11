Il vous est possible d’envoyer des messages qui, s’ils sont sélectionnés, s’afficheront sur un iPad qui a été mis dans la capsule Orion, dans l’espace.

« Vous pouvez faire partie de la mission Artémis I en envoyant un message personnalisé à Callisto », explique le site officiel de l’opération. Au sein de la capsule Orion — qui est en route vers la Lune au cours de la mission Artémis I — un boitier a été inséré dans le but de tester l’utilisation des commandes vocales dans l’espace.

Disons-le tout de suite : Callisto est un projet commercial, mené par des entreprises privées en collaboration avec la Nasa. Il s’agit de l’association des géants de la tech Lockheed Martin (spécialisée dans la défense et l’armement), Amazon et Cisco (qui fournit de nombreux serveurs à travers le monde).

C’est l’assistant vocal Alexa qui est au cœur du concept, dans un petit boitier auquel a aussi été ajouté un iPad. C’est sur cette tablette que les messages du public pourront s’afficher.

Une représentation (imagée) de l’affichage des messages // Source : lockheedmartin.com

Comment envoyer un message à la capsule Orion ?

Vous voulez que votre message s’affiche dans l’espace ? La marche à suivre est la suivante :

Rendez-vous sur le site de Lockheed Martin qui héberge le projet Callisto

Descendez le long de la page jusqu’au formulaire

Vous pouvez ensuite remplir la case « Votre Message » — attention, la limite est de 120 caractères, ce qui force à proposer un message court.

S’en suivra une phase évidente d’attente, car les messages ne vont, en toute logique, pas s’afficher directement sur l’écran. Sur le site, on peut d’ailleurs lire en petits caractères les conditions de modération : « Une fois soumis, votre message sera examiné et sélectionné pour être affiché, à la seule discrétion de Lockheed Martin. Les messages au contenu désobligeant, diffamatoire, raciste, sexiste ou autrement inapproprié seront automatiquement rejetés. Les messages qui incluent des éléments protégés par le droit d’auteur ou qui soutiennent des personnes, des produits, des marques, etc. seront également automatiquement rejetés. »

En somme, il faudra que les messages soient très généraux, positifs et relativement neutres pour avoir l’espoir d’être sélectionnés par l’entreprise privée.

Le formulaire d’inscription pour envoyer un message // Source : lockheedmartin.com

La capsule Orion assure la première mission du programme Artémis, un projet de grande envergure qui vise à ramener un jour à nouveau les humains sur la Lune. Au terme de son voyage, Orion est censé s’insérer sur une orbite très lointaine de la Lune.