La pénombre de la Lune recouvre une partie de la Terre ce mardi 25 octobre 2022. Cette éclipse solaire partielle est à suivre en ligne et en direct, depuis la France ou d’autres pays.

La deuxième éclipse solaire de l’année 2022 approche. Le mardi 25 octobre, une éclipse partielle de Soleil se produit. La France a la chance d’être dans la zone de visibilité de ce phénomène. Tout le monde ne peut cependant pas la voir aussi bien : c’est dans l’est du pays que le plus grand degré d’obscuration du Soleil est prévu, au maximum du phénomène.

Aimeriez-vous tenter de la voir depuis la France ? Attention : l’observation d’une éclipse solaire nécessite impérativement de prendre des précautions. On n’observe jamais le Soleil en vision directe, même au moment d’une éclipse. C’est prendre un risque grave d’une brûlure du fond de l’œil (d’autant plus dangereux qu’on ne s’en rend pas compte sur le moment). Si vous ne possédez pas les lunettes adéquates, récentes et avec un marquage CE de conformité, ne prenez aucun risque et suivez plutôt l’éclipse en ligne.

Suivez en direct l’éclipse de Soleil partielle du 25 octobre 2022

Plusieurs observatoires diffusent l’événement en ligne et en direct, sans aucun danger pour vos yeux. C’est le cas de l’observatoire de Paris qui devrait diffuser, si la météo le permet, des images depuis ses sites de Meudon et Nançay. Une lunette solaire sera aussi installée à Arras.

Quand ? Le mardi 25 octobre 2022, à partir de 11h (heure de Paris).

Le mardi 25 octobre 2022, à partir de 11h (heure de Paris). Où ? Sur la chaîne YouTube de l’observatoire de Paris.

Sur la chaîne YouTube de l’observatoire de Paris. Quoi ? La deuxième éclipse solaire de l’année 2022. Cette éclipse partielle est visible depuis la France.

L’observatoire de Strasbourg organise aussi une diffusion en direct sur sa chaîne YouTube, à partir de 11h. La ville est la mieux placée en France pour profiter du spectacle. Au maximum de l’éclipse, le Soleil sera masqué à moins de 20 % par la Lune vu de Strasbourg.

La France n’est pas le seul pays qui peut profiter de l’éclipse. Puisqu’il s’agit d’une éclipse partielle, on parle de bande de centralité pour désigner les endroits depuis lesquels on peut voir le phénomène astronomique sur Terre (et lors d’une éclipse totale de Soleil, on parle de bande de totalité). Ce 25 octobre, la bande de centralité commence au sud du Groenland, passe au nord de l’Europe et se termine au sud de l’Inde.

Vous pouvez donc, grâce au suivi en ligne, découvrir en direct à quoi ressemble l’éclipse ailleurs sur la planète. L’observatoire royal de Greenwich diffuse l’éclipse sur YouTube, à partir de 11h05.

Le site spécialisé Time and Date propose un suivi de l’éclipse dès 10h30 sur YouTube. Les images diffusées devraient provenir de l’Italie : de l’Observatoire astronomique de Capodimonte, près de Naples, ainsi que d’un télescope solaire à Catane, en Sicile.

Un événement en direct est prévu depuis New Delhi. Il est diffusé par Space, une organisation dédiée au développement de l’astronomie en Inde, à partir de 12h15 sur YouTube. L’observatoire astronomique Al Khatim, aux Émirats arabes unis, propose aussi une diffusion de l’éclipse partielle de Soleil sur YouTube. L’événement est à suivre à partir de 12h30.

Que verra-t-on pendant cette éclipse solaire ?

Durant l’éclipse du 25 octobre 2022, la Lune va partiellement venir bloquer la lumière émise par le Soleil. C’est une éclipse sans ombre : personne, sur notre planète, ne verra le Soleil disparaitre totalement et temporairement. Seule une zone de pénombre va recouvrir une partie du globe terrestre, prévient l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Voici les horaires de l’éclipse solaire, dans différentes villes françaises, selon les données de l’IMCCE. Les horaires sont indiqués en temps légal français (UTC+2).

Ville Début Maximum Fin Obscuration Strasbourg Début 11h13 Maximum 12h09 Fin 13h07 Obscuration 19,5 % Metz Début 11h12 Maximum 12h07 Fin 13h04 Obscuration 18,4 % Lille Début 11h09 Maximum 12h02 Fin 12h57 Obscuration 17,2 % Dijon Début 11h15 Maximum 12h06 Fin 13h Obscuration 14,4 % Paris Début 11h12 Maximum 12h02 Fin 12h54 Obscuration 13,7 % Lyon Début 11h18 Maximum 12h07 Fin 12h58 Obscuration 11,8 % Nice Début 11h22 Maximum 12h12 Fin 13h04 Obscuration 11,7 % Nantes Début 11h17 Maximum 11h59 Fin 12h41 Obscuration 7,4 % Toulouse Début 11h25 Maximum 12h04 Fin 12h44 Obscuration 5,4 %

À l’œil nu, aucune baisse de luminosité visible ne pourra être constatée. Par contre, vous devriez voir le disque lunaire « mordre » un peu le limbe du Soleil (en haut à gauche), si vous observez le Soleil (encore une fois, avec précaution) ou si vous suivez ces différentes vidéos en direct.