SpaceX gère ce week-end le retour sur Terre de quatre astronautes appartenant à la mission Crew-4. L’évènement peut être suivi en direct.

La mission Crew-4 en résumé

Quoi ? Le retour de quatre astronautes, trois Américains et une Italienne, par une capsule SpaceX ;

Le retour de quatre astronautes, trois Américains et une Italienne, par une capsule SpaceX ; Quand ? Le 13 octobre 2022 à 23h41 pour l’amerrissage, heure de Paris ;

Le 13 octobre 2022 à 23h41 pour l’amerrissage, heure de Paris ; Où ? Dans le golfe du Mexique, au large des côtes de la Floride, et sur la chaîne de la Nasa ;

Dans le golfe du Mexique, au large des côtes de la Floride, et sur la chaîne de la Nasa ; Que verra-t-on ? Le retour sur Terre de quatre astronautes qui auront passé six mois dans l’ISS. SpaceX se charge de les ramener, après avoir assuré le voyage aller.

Quelle est la mission Crew-4 ?

La mission consiste à ramener quatre astronautes sur Terre, après un séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Les voyageurs — Kjell N. Lindgren, Robert Hines, Samantha Cristoforetti et Jessica Watkins — sont restés six mois en orbite autour de la Terre, à près de 400 kilomètres d’altitude. Il s’agit de la durée standard de ce type de mission.

C’est l’entreprise américaine SpaceX qui supervise ce vol et mobilise pour cela une capsule Crew Dragon, qui est taillée pour le transport d’équipage. La société jouit d’une expérience reconnue désormais : elle a déjà procédé à plusieurs retours de ce type pour la Nasa, mais également dans le cadre de missions privées — du tourisme spatial, en orbite ou dans l’ISS.

Le personnel qui voyage vers la Terre comprend de trois Américains (deux hommes et une femme) et une Européenne (en l’occurrence, une Italienne). Dans l’ISS, les personnes suivantes restent : Francisco Rubio (Américain), Sergueï Prokopiev, Dimitri Peteline (Russe), Nicole Mann, (Américaine) Josh Cassada (Américain) Koichi Wakata (Japonais) et Anna Kikina (Russe).

Durant leur séjour, les quatre astronautes ont conduit des activités courantes, dont des sorties extravéhiculaires pour entretenir la station spatiale et des expériences scientifiques. La mission Crew-4 a toutefois permis quelques « premières » : la première femme noire à embarquer sur l’ISS ; la première femme européenne à commander l’ISS ; et la première à faire une sortie spatiale.

À bord de la capsule, l’équipage n’aura pas grand-chose à faire, puisque l’engin est largement automatisé. Elle se désamarre de manière autonome de l’ISS, s’éloigne de la station toute seule et suit sa trajectoire de rentrée atmosphérique sans avoir besoin d’une assistance particulière. Évidemment, tout reste suivi depuis le sol par SpaceX et les astronautes peuvent agir si besoin.

Date du retour des astronautes

Le retour sur Terre de Kjell N. Lindgren, Robert Hines, Samantha Cristoforetti et Jessica Watkins est prévu le 13 octobre, à 17h41 heure locale. En métropole, il sera 23h41 au moment de l’amerrissage. Quant au décrochage de la Station spatiale internationale, il a lieu dans la nuit du 12 au 13 octobre, à 01h05 du matin (heure de Paris).

Comment suivre l’amerrissage en direct

Il sera possible d’assister en direct au retour des quatre astronautes grâce à la chaîne YouTube de la NASA. Il vous suffit de lancer directement la vidéo intégrée ci-dessous.