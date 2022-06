Un fan d’Elden Ring a créé un mode ajoutant des paramètres de survie. Comme si l’aventure n’était pas suffisamment dure…

Au plus fond de nous, on nourrit l’envie de pimenter son existence. Se lancer dans une aventure exigeante comme Elden Ring est une éventualité. Mais certains veulent aller encore plus loin, estimant sans doute que le RPG de FromSoftware serait un parcours de santé. Comme le rapporte Eurogamer dans un article publié le 6 juin, le moddeur Grimrukh a répondu à l’attente des plus masochistes, avec une option ajoutant des paramètres de survie à l’aventure.

Le mod en question, sobrement baptisé ‘Survival Mode’, est disponible pour la version PC d’Elden Ring, depuis le portail Nexus Mods. La description fait vraiment froid dans le dos : « Ajoute plusieurs paramètres de survie à Elden Ring, incluant la faim, la soif, les températures, les maladies, un arbre d’artisanat pour l’arsenal et des nuits plus sombres. »

Un vrai mode survie dans Elden Ring

Le ‘Survival Mode’ se décline en quatre mécaniques différentes, sachant qu’on peut choisir de subir celles de son choix en installant les fichiers dédiés (Grimrukh explique clairement la démarche sur la page résumant sa création). « Chaque fonctionnalité est optionnelle », peut-on lire. Ouf.

Survie

Il faudra trouver des ressources pour combattre la faim, la soif et l’impact des températures. Ou plus concrètement : manger de la viande et se protéger contre la chaleur, sous peine de… mourir. Pour ne rien arranger, notre monture sera moins puissante.

Arbre des armes

Le ‘Survival Mode’ supprime les armes qu’on peut ramasser et/ou acheter. Pour renforcer son arsenal, il faudra partir en quête de matériels et passer par la case artisanat dans le but de confectionner des armes.

Maladie

On pourra tomber malade avec ce mod d’Elden Ring, et de manière totalement aléatoire dans les différentes régions de la carte. Là encore, il faudra trouver des moyens de créer des remèdes dans les environnements. Par exemple, la peste de Nécrolimbe (zone de départ) accélère la faim et la soif.

Ténèbres

Les nuits seront bien plus dangereuses. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il fera vraiment noir, ce qui réduira la visibilité et obligera à utiliser des torches pour y voir — à peu près — clair. On rappelle que, dans le jeu de base, la faune n’est pas tout à fait la même quand le soleil se couche.

Ce ‘Survival Mode’ se destine avant tout à celles et ceux qui ont déjà terminé Elden Ring. À leurs risques et périls…