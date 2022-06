Au détour d’un échange dans l’épisode 3 de la série Obi-Wan Kenobi, on en apprend un tout petit peu plus sur célèbre Jedi… et sa vie d’avant.

Prenez garde ! // Source : Disney

La scène ne dure que quelques instants, au détour d’une conversation entre Obi-Wan et la jeune princesse Leia Organa, lors d’un trajet pour rallier un spatioport. Mais en l’espace d’une poignée de lignes de dialogue, elle a apporté une profondeur inédite au personnage principal de la série Obi-Wan Kenobi.

Pour la première fois dans les œuvres principales de Star Wars à l’ère Disney, la généalogie du chevalier Jedi a été brièvement évoquée. Dans son échange avec la jeune fille qu’il doit ramener chez elle, Obi-Wan parle de son père et de sa mère et révèle aussi qu’il a eu un frère. Pas de grandes révélations néanmoins : aucun nom n’est donné et les descriptions sont réduites à la portion congrue.

On sait que les Jedi sont astreints à une vie de solitude : ils sont arrachés très jeunes à leur famille (Anakin Skywalker est une exception, son potentiel ayant été découvert très tardivement) et qu’il leur est interdit de se lier ou d’avoir une descendance. Ces circonstances expliquent la quasi-absence de souvenir d’Obi-Wan sur sa période avant l’Ordre Jedi.

« J’ai encore quelques souvenirs… ou plutôt des flashs. Je me rappelle le châle de ma mère. Je vois les mains de mon père. J’ai les images d’un bébé. » Pudeur ou oubli ? Le Jedi n’en dira pas plus à Leia, pas plus qu’il ne s’épanchera sur les vrais parents de la petite. Il révèlera toutefois qu’il a eu un frère ou qu’il pense en avoir eu un. « Je ne m’en souviens pas vraiment… même si j’aurais aimé. »

Pour aller plus loin Obi-Wan Kenobi : tout savoir sur la série Star Wars de Disney+

Deux amis qui étaient comme des frères l’un pour l’autre. // Source : Star Wars

Paradoxalement, la seule personne qu’Obi-Wan a considéré comme son frère est celle qui cherche aujourd’hui à le tuer. Sa complicité avec Anakin Skywalker était criante dans L’Attaque des Clones et dans d’autres œuvres, même si on voyait déjà ici et là les germes de la dissension. « Tu étais comme mon frère. Je t’aimais Anakin », lui lâchera-t-il, au crépuscule de leur amitié.

Un frère était prévu pour Obi-Wan Kenobi

Il existe toutefois une petite anecdote sur les coulisses de Star Wars qui en dit plus sur la famille de Kenobi — nonobstant tout ce qui a pu être raconté dans l’Univers Étendu, et qui n’est plus considéré comme « canon » si cela date d’avant 2012. Pendant un temps, il a été envisagé de faire d’Owen Lars le frère d’Obi-Wan. Mais cette piste a été écartée au fil des réécritures de script.

Owen Lars, jeune. // Source : Lucasfilm

Vous ne voyez pas qui est Owen Lars ? C’est le fermier sur Tatooine qui est marié à Beru Lars et qui s’occupe de l’éducation du jeune Luke Skywalker — pour qui la perspective d’avoir une vie à bêcher du sable toute la journée n’excite pas tellement, on se demande pourquoi. Owen Lars est incarné par Phil Brown (Owen Lars âgé) et Joel Edgerton (Owen Lars jeune).

Il s’avère que le scénario de l’Épisode VI, Le retour du Jedi, prévoyait de révéler le lien fraternel entre Lars et Obi-Wan. Cela aurait été possible, après tout, puisque on comprend, dans l’Épisode IV, que les deux hommes se connaissent. Cette piste est donc ancienne, car Le Retour du Jedi est sorti au cinéma en 1983. C’est aussi un sujet de discussion chez les fans, en témoigne ce message de 2006.