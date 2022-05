Valve a déployé une mise à jour très importante pour le Steam Deck. Elle permet de corriger l’un des plus gros soucis de la console portable : le bruit de son ventilateur quand elle est en fonctionnement.

Le Steam Deck est pétri de qualités. Mais depuis son lancement, un gros défaut est cité : le ventilateur chargé de refroidir la console portable est beaucoup trop bruyant, même dans des cas d’usage mesurés. C’est un élément qui est ressorti lors de nos quelques jours passés en compagnie du produit — qu’on a qualifié de « soufflerie infernale » dans notre test du Steam Deck. Par chance, grâce à une mise à jour déployée le 27 mai 2022, Valve a corrigé ce désagrément.

Selon le communiqué publié par l’entreprise, la version 3.2 de SteamOS modifie le comportement du ventilateur. D’après ses dires, il s’appuie sur « une toute nouvelle courbe caractéristique de ventilation contrôlée par le système d’exploitation » (plutôt que par le BIOS), lui permettant d’être « plus intelligent, plus réactif aux événements qui se produisent sur et dans Steam Deck, et plus silencieux, notamment dans les situations de faible utilisation ». À noter que les propriétaires peuvent revenir à l’ancienne version du ventilateur, s’ils ne craignent pas pour leurs oreilles.

Une mise à jour rend le Steam Deck plus silencieux

Jay Peters, journaliste pour The Verge, a partagé ses impressions sur le nouveau comportement du ventilateur. Elles sont très positives : « Valve a réalisé de grands progrès », estime-t-il. Sur des jeux loin d’être gourmands comme Rogue Legacy 2 ou Vampire Survivors, il ne l’entend presque plus. Le constat est similaire quand on navigue simplement dans les menus. En revanche, sur des titres qui nécessitent plus de ressources, le souffle est toujours présent. « Avec Sekiro: Shadows Die Twice paramétré au maximum, le ventilateur est toujours audible, mais il est beaucoup plus silencieux qu’avant », peut-on lire.

Ce clip avant/après, publié sur Twitter, illustre l’immense pas en avant réalisé :

Valve's new Steam Deck update seems to make a BIG difference in fan noise. I tried to capture it on video with Vampire Survivors. The first part of the video uses the old fan settings. Second part uses the updated ones. (sorry for the terrible cinematography) pic.twitter.com/SxIsHMgrg0 — Jay Peters (@jaypeters) May 27, 2022

Le sifflement désagréable produit par le Steam Deck a poussé certains utilisateurs à trouver des astuces pour le réduire, sachant qu’il existe des exemplaires plus ou moins bruyants. La différence dépend de la marque du ventilateur : celui de la marque Huaying serait plus silencieux que son homologue Delta. Lesdites astuces consistent à agir physiquement sur la console portable, avec tous les risques que cela comporte : soit en collant des bandes isolantes adhésives à l’intérieur de la coque, soit en changeant complètement le ventilateur. D’ailleurs, le réparateur iFixit en vend un depuis quelques jours et il est déjà en rupture de stock.

Steam Deck // Source : Louise Audry pour Numerama

La meilleure solution reste sans doute d’attendre les améliorations apportées régulièrement par Valve, qui continue de travailler sur le comportement du ventilateur. À noter que la mise à jour 3.2 permet aussi d’ajuster la fréquence de rafraichissement entre 40 Hz et 60 Hz (valeur par défaut). L’entreprise explique que l’option 40 Hz offre « le meilleur compromis pour la réactivité, la cohérence et la fluidité », sans oublier l’impact positif sur l’autonomie et le bruit du ventilateur.