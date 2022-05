Activision a officialisé la date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2. Le FPS de guerre sera disponible à compter du 28 octobre sur des plateformes encore non précisées.

Activison a commencé la communication autour du prochain Call of Duty, qui sera chargé de faire oublier l’échec Vanguard et de raviver la flamme Warzone. L’éditeur avait commencé par lâcher un nom, Call of Duty: Modern Warfare 2, et, grâce à un tweet publié le 24 mai, on connaît désormais la date de lancement, calée au 28 octobre. En revanche, on ne sait pas sur quelles consoles sortira le FPS, en plus du PC.

Il peut paraître étrange d’officialiser une date sans préciser les plateformes qui seront servies. Cette anomalie cache en réalité un enjeu de taille, doublé d’un casse-tête pour Activision. Call of Duty: Modern Warfare 2 doit-il être proposé sur PlayStation 4 et Xbox One, deux consoles qui fêteront leurs neuf ans au moment du lancement du blockbuster ?

Call of Duty: Modern Warfare 2 doit faire l’impasse sur la PS4 et la Xbox One

« Une nouvelle ère va commencer pour Call of Duty », peut-on lire comme slogan pour ce Call of Duty: Modern Warfare 2 — signe qu’Activision souhaite aller de l’avant. En toute logique, faire une croix sur l’ancienne génération serait un signal fort envoyé au marché, qui peine encore à faire le deuil de la PS4 et de la Xbox One. Sur ce point, la conjoncture n’a pas aidé : la pandémie de coronavirus a stoppé plusieurs industries, provoqué d’immenses pénuries et, par ricochet, ralenti la transition vers la PS5 et la Xbox Series S/X. Commercialement parlant, se passer de la PS4 et de la Xbox One revient à faire une croix sur beaucoup d’argent — surtout pour une marque forte comme Call of Duty.

Mais Activision devrait faire preuve de courage et acter la disparition de la PS4 et de la Xbox One une bonne fois pour toutes. Warner Bros. l’a déjà fait, en annulant Gotham Knights sur les anciennes consoles. La multinationale a brandi le meilleur argument pour justifier ce pari fort : la volonté d’offrir « la meilleure expérience de jeu possible ». La jurisprudence Cyberpunk 2077 a prouvé que la PS4 et la Xbox One ne sont plus assez puissantes pour porter des productions très ambitieuses. Il est donc difficile de les imaginer faire honneur à la « nouvelle ère » promise par Activision.

Call of Duty: Modern Warfare 2 // Source : Activision

Malheureusement, des rumeurs crédibles font état de l’existence d’une version PS4 de Call of Duty: Modern Warfare 2. Selon les informations de CharlieIntel publiées le 24 mai, des fichiers liés au futur FPS ont été trouvés dans le code de Vanguard. Ils permettent de découvrir les différentes éditions supposément prévues pour le lancement. Dans le lot, il y aurait un cross-gen bundle, soit un pack regroupant Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PS4 et PS5. Une offre qui existe déjà pour Call of Duty: Vanguard.