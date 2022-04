En deux semaines, le jeu vidéo Fortnite a permis de récolter des dizaines de millions d’euros au profit des victimes de la guerre en Ukraine.

On s’attendait à des sommes faramineuses levées au profit de l’Ukraine par le studio derrière Fortnite. On peut dire que ce qualificatif n’était pas usurpé : dans un point d’étape partagé ce 4 avril 2022, Epic Games annonce que ses deux semaines de collecte ont permis d’amasser pas moins de 144 millions de dollars (environ 131 millions d’euros).

« Nos plus sincères remerciements à tous ceux qui nous ont rejoints pour soutenir les efforts d’aide humanitaire en faveur des personnes touchées par la guerre en Ukraine. Avec la communauté Fortnite et Xbox, nous avons récolté 144 millions de dollars » pour des organisations, dont l’Unicef, le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat onusien pour les réfugiés.

Ce sont les micro-paiements dans le jeu qui ont permis à Fortnite de récolter beaucoup d’argent au profit de l’Ukraine. // Source : Epic Game

170 millions de dollars levés par l’industrie du jeu vidéo

Déjà au bout de trois jours, Fortnite avait déjà frappé fort en récoltant plus de 50 millions de dollars. Les sommes obtenues sont en fait des dons indirects des joueurs et des joueuses de Fortnite, puisque Epic Games avait annoncé que tous les micro-achats sur son jeu au cours des deux semaines caritatives iraient intégralement à l’aide ukrainienne.

Si l’on ajoute les 6,37 millions de dollars récoltés par Itch.io et le pack concocté par Humble Bundle qui a permis de générer plus de 18,76 millions d’euros (environ 20,63 millions de dollars), on arrive à près de 170 millions de dollars levés par l’industrie du jeu vidéo — des studios avaient en outre fait des dons de leur côté, comme CD Projekt Red, à hauteur de 217 000 euros.