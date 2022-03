Netflix Gaming accueillera bientôt un FPS dans son catalogue de jeux vidéo. Depuis novembre, le géant de la SVOD donne accès à des jeux vidéo avec son abonnement.

Un jeu de tir à la première personne (FPS) sur le téléphone ? C’est l’expérience que proposera bientôt Netflix, à travers son tout jeune service de jeux vidéo lancé en novembre 2021. Dans une note de mise à jour datée du 22 mars, le service de vidéo par abonnement (SVOD) a annoncé l’arrivée prochaine d’Into the Dead 2: Unleashed.

Vous le devinez sans doute rien qu’au titre, Into the Dead 2 : Unleashed est une histoire toute banale d’invasion zombie, d’apocalypse, de survie et de sauvetage d’innocents, à commencer par votre famille. Vous aurez accès à des armes de corps à corps, des armes à feu, des explosifs, qu’il ne faudra pas hésiter à utiliser dans les divers niveaux pour dégommer du mort-vivant.

Un FPS sur Netflix Gaming

Ce First Person Shooter sera le premier du genre à figurer dans la rubrique vidéoludique du géant du divertissement. Netflix s’est bien gardé de dire quand il sera disponible — le site évoque juste une « diffusion prochaine » –, mais on sait qu’il sera disponible sur Android et iOS. En attendant, deux autres jeux ont été annoncés en mars : This is a True Story et Shatter Remastered.

Celles et ceux qui ont déjà joué à des FPS seront probablement intrigués de savoir comment on peut retranscrire une telle expérience vidéoludique sur un téléphone, où les contrôles doivent se faire sans souris, clavier ou manette. Tout passe par les appuis que l’on fait au bon moment sur l’écran, avec ses doigts, pour déclencher les tirs et effectuer telle ou telle action.

Une ambiance apocalyptique. // Source : Netflix Gaming

Pour le savoir, les joueurs et les joueuses ont le choix : attendre la sortie du titre sur Netflix Gaming ou bien visiter d’ores et déjà Google Play ou l’App Store pour l’avoir — car le titre, développé par le studio Pik Pok (qui a accessoirement conçu Shatter Remasterd, d’ailleurs), est déjà sorti. Et les notes sur les deux plateformes sont bonnes : au-dessus de 4,5/5.

Les jeux que propose Netflix ne sont pas des exclusivités pour sa plateforme et ce ne sont pas non plus des jeux qui sont diffusés en streaming jusqu’à l’internaute — l’expérience n’est pas du tout similaire à la SVOD. Ici, ce n’est pas une approche à la Google Stadia ou à la Nvidia GeForce Now, mais des jeux inclus dans l’abonnement, qu’il faut télécharger sur son smartphone ou sa tablette.

L’intérêt de passer par Netflix Gaming est que ces titres sont proposés sans frais additionnel, sans publicité et sans achat intégré. Les jeux sont disponibles tout le temps de votre abonnement à la plateforme. Ces titres ne prétendent pas être exceptionnels, mais ils peuvent offrir une parenthèse agréable dans les transports et pour tuer le temps.