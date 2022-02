Bethesda met fin à sa plateforme de jeux, mais vos achats survivront

Bethesda officialise la disparition de sa plateforme de distribution Bethesda.net Launcher. Mais pas de panique : vous retrouverez vos jeux sur Steam.

Une plateforme de jeux vidéo va bientôt disparaître, et ce n’est certainement pas la plus plébiscitée du marché. Dans un communiqué publié le 22 février, Bethesda a officialisé la disparition de Bethesda.net Launcher. Il ne sera plus possible de lancer un jeu acquis par cette voie à compter du mois de mai. Ne sont bien évidemment concernés que les joueuses et les joueurs PC.

Si Bethesda.net Launcher s’apprête à rendre son ultime souffle, tous vos achats ne seront pas perdus. L’entreprise va lancer, dès le mois d’avril, un processus de migration vers Steam, où ses jeux sont déjà disponibles. « La migration vers Steam inclut votre bibliothèque de jeux, ainsi que votre porte-monnaie — ce qui signifie que vous ne perdrez rien de votre compte Bethesda.net », peut-on lire.

Le deuxième DLC de Doom Eternal // Source : Capture Xbox

Bethesda ferme sa propre boutique de jeux

Le transfert de Bethesda.net Launcher vers Steam aura peut-être une incidence sur les sauvegardes. Certaines feront le voyage automatiquement, d’autres devront être réintégrées manuellement. « Nous aurons davantage d’informations sur le transfert manuel des sauvegardes très bientôt », précise Bethesda. Pour le moment, seule la progression d’un titre est notée comme intransférable : le jeu de tir Wolfenstein: Youngblood. En revanche, « la monnaie virtuelle, les extensions et les éléments cosmétiques seront automatiquement transférés. » Au cas où certains se poseraient la question : la migration vers les écosystèmes PlayStation ou Xbox ne sera pas possible.

Autre crainte levée : on pourra entamer le processus de migration quand bon nous semble à compter d’avril. « Vous ne perdrez pas l’accès à votre bibliothèque Bethesda.net en mai, simplement la possibilité de jouer via le Launcher », assure Bethesda. D’ailleurs, votre compte Bethesda.net continuera d’exister et d’être requis pour certains services.

Un point interpelle concernant cette décision soudaine : pourquoi Bethesda, propriété de Microsoft depuis 2020, a choisi Steam plutôt que le Microsoft Store ? Pour des raisons évidentes de popularité. La plateforme de Valve étant majoritairement utilisée par les joueuses et joueurs PC. Sans compter que les jeux Bethesda s’y trouvent déjà. Pour une transition douce et sans anicroche, on pouvait difficilement faire mieux.

À quoi servait ce Launcher ? À garder une part d’indépendance par rapport à Steam, notamment du côté des revenus récupérés à 100 %. Bethesda est désormais prêt à faire une croix sur cette marge pour faciliter la vie de sa communauté.