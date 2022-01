Le célèbre chanteur canadien Neil Young avait menacé de quitter Spotify si la plateforme n’en finissait pas avec un podcast antivax. C’est maintenant chose faite : on ne peut plus écouter Neil Young sur Spotify.

Le chanteur canadien Neil Young, star du rock et de la country, avait posé un ultimatum à la plateforme de streaming musical Spotify : c’est lui ou les antivax. Il a dénoncé plus précisément le podcast de Joe Rogan. Intitulé The Joe Rogan Experience, celui-ci comporte des centaines d’épisodes et l’écoute est estimée à une dizaine de millions de personnes pour chaque émission.

Sauf que dans ce podcast tant écouté, Joe Rogan tient un discours de désinformation, diffusant des absurdités au sujet des vaccins contre le covid, promouvant des traitements non confirmés et non autorisés (l’ivermectine, en l’occurrence). C’est ce qui a poussé des centaines de médecins à publier une lettre ouverte à Spotify, dans laquelle ils dénoncent le danger des propos de Joe Rogan et demandent à la plateforme d’agir contre ce podcast.

Neil Young, de son côté, est passé aux actes. « Je veux que Spotify sache que je veux que ma musique soit immédiatement retirée de leur plateforme. (…) Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux », a-t-il fait savoir le 25 janvier 2022. Dans la lettre, qui n’est plus accessible à ce jour, il précisait : « Je fais cela parce que Spotify diffuse de fausses informations sur les vaccins — causant potentiellement la mort de ceux qui croient la désinformation diffusée par eux. »

Les albums de Neil Young ont disparu de Spotify

Dans une réponse diffusée via le Wall Street Journal, Spotify n’a pas donné suite à la demande de Neil Young d’en finir avec le podcast de Rogan. Mais la plateforme a mis en application la demande de suppression de sa musique. En conséquence, la majeure partie des titres de Neil Young ne peuvent plus être écoutés sur Spotify depuis cette fin janvier 2022. À ce jour, seuls un album live et quelques rares titres demeurent.

Les titres de Neil Young ne sont plus disponibles, sauf quelques petites exceptions. // Source : Capture d’écran

« Nous voulons que tous les contenus musicaux et audio du monde soient disponibles pour les utilisateurs de Spotify. Cela implique une grande responsabilité dans l’équilibre entre la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs », déclare un porte-parole. Raison pour laquelle, ce 27 janvier 2022, plusieurs médias outre-Atlantique ont titré que « Spotify a choisi Joe Rogan plutôt que Neil Young » : n’ayant pas supprimé le podcast, Spotify a décidé de facto de privilégier ce podcast de désinformation.

Ce choix n’est pas dénué d’une dimension financière. Pour obtenir l’exclusivité du podcast de Rogan dans son catalogue, Spotify a conclu un accord à 100 millions de dollars en 2020. Une dépense qui s’explique par le succès du show, qui était le plus téléchargé aux États-Unis, fin 2019.

La musique de Neil Young n’est, malgré tout, pas une petite perte pour Spotify. Sa page artiste compte 6 086 608 auditeurs en moyenne par mois. Sans compter que cela fait là une mauvaise publicité à la plateforme, qui perd une sommité de la musique. Sur Deezer et Apple Music, la musique de Neil Young reste bien évidemment disponible en intégralité.