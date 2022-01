Les joueurs Xbox en ont assez qu’on les force à affronter les joueurs PC

Et si le cross-play n’était finalement qu’une fausse bonne idée ? En tout cas, Microsoft devrait arrêter de le forcer pour chaque jeu multijoueur.

Sur le papier, le cross-play est une idée formidable. Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet à des amis de jouer ensemble sans nécessairement être propriétaires de la même plateforme. Une opportunité plébiscitée par Microsoft depuis maintenant des années. Le hic ? Elle est en train de se transformer en mauvaise idée, voire en cauchemar, pour la communauté Xbox, comme l’indique cet article de Polygon publié le 11 janvier 2022.

En novembre dernier, quelques jours après la sortie du mode multijoueur d’Halo Infinite — accessible gratuitement –, les joueuses et les joueurs Xbox se plaignaient déjà d’affronter des tricheurs (qui sévissent sur PC). L’une des solutions passerait par l’intégration d’un bouton permettant de désactiver rapidement le cross-play (comme l’autorise Activision dans la version PS5 de Call of Duty: Warzone). Quelques mois ont passé et les plaintes n’ont toujours pas été entendues.

Halo Infinite // Source : Microsoft

Le cross-play en train de devenir un problème pour Microsoft ?

Au fond, le problème n’est pas nécessairement le cross-play en lui-même, mais le fait que Microsoft a tendance à le forcer par défaut. Une position qui peut s’entendre au regard de sa stratégie gaming — qui s’articule autour d’un écosystème réunissant des utilisateurs PC et console. Toutefois, les gens aimeraient avoir plus de contrôle et disposer d’un moyen simple pour éviter les joueurs PC. Ces derniers peuvent profiter de divers avantages, outre la triche pour les plus malavisés d’entre eux. Par exemple, l’utilisation d’une manette peut s’avérer moins efficace que le combo clavier/souris.

« Le cross-play forcé est injuste et inutile. Je pense que tous les joueurs, même ceux sur PC, sont d’accord avec ça », prétend UndeadPreachers dans un sujet publié en décembre sur les forums d’Halo Infinite. « Il faut que les développeurs suppriment le cross-play général pour faire un cross-play uniquement consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) et laissez les fantastiques joueurs PC jouer entre eux », assure de son côté Rémy dans un tweet publié le 27 décembre. Sur ce forum Xbox, l’utilisateur jabolino estime : « Le fait que Microsoft force le cross-play n’est plus discutable (…). Et cela ruine complètement les jeux en ligne. »

Couldn't care less. Matter of fact forcing console into crossplay with PC is the worst thing about Xbox now. — CrazyJuan (@CrazyJuan77) January 4, 2022

« Je suis pour le cross-play contre les joueurs PlayStation, puisque les avantages et les inconvénients sont les mêmes, mais le cross-play forcé n’est pas positif, surtout quand c’est une option chez les autres », indique un fan Xbox sur les forums de Microsoft, dans un message publié le 11 janvier 2022.

Ces réclamations sont d’autant plus légitimes qu’elles font écho à d’anciens propos de Phil Spencer, patron de la branche Xbox. En 2016, dans les colonnes de Polygon, il prétendait : « Dans nos jeux, je ne forcerai jamais un joueur utilisant une manette ou un combo clavier/souris à affronter quelqu’un avec un autre périphérique. La réactivité permise par le combo clavier/souris est meilleure qu’avec une manette. » Le point de vue semble avoir changé, au grand dam des joueurs Xbox. Ils peuvent avoir quelques motifs d’espoir. Une récente mise à jour de Battlefield 2042 a ajouté la possibilité d’activer/désactiver facilement le cross-play depuis le menu Options sur Xbox.