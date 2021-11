Les joueuses et joueurs Xbox de Halo Infinite en ont déjà marre de croiser des tricheurs qui évoluent sur PC. Le hic ? Il est impossible de désactiver le cross-play.

En cette fin novembre 2021, cela fait une petite quinzaine de jours que le mode multijoueur de Halo Infinite est disponible — gratuitement. Pour certains, c’est un véritable coup de cœur. Pour d’autres, c’est déjà une source de frustration. Comme le rapporte PC Gamer dans un article publié le 28 novembre, plusieurs joueuses et joueurs de la version Xbox du jeu de tir aimeraient ne plus croiser leurs homologues qui évoluent sur PC.

Apparemment, le phénomène de la triche — qui touche énormément de jeux en ligne — sévit déjà sur les serveurs de Halo Infinite. Et les personnes les plus malavisées jouent sur PC, où il est plus facile d’utiliser des logiciels permettant d’avoir un ou des avantages pendant une partie. C’est ce que dénoncent plusieurs joueurs Xbox, qui demandent à 343 Industries la possibilité de désactiver le cross-play.

Halo Infinite déjà touché par la triche

Sur le papier, le cross-play est une formidable idée. Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet de réunir tous les joueurs, peu importe la plateforme qu’ils possèdent. C’est par exemple une aubaine pour réunir des amis qui n’auraient pas le même équipement. Mais cela peut aussi devenir un problème quand certains peuvent en tirer des bénéfices. C’est le cas avec Halo Infinite, qui, pour le moment, ne permet pas de désactiver le cross-play en passant par les options.

Sur Twitter, plusieurs personnes ont partagé des clips montrant des joueurs PC de Halo Infinite en train de tricher (assistance à la visée, vision à travers les murs…). « Voilà pourquoi beaucoup de joueurs ne veulent pas jouer sur PC. Au-delà de la simplicité d’utilisation, éviter les tricheurs est la raison pour laquelle je ne joue pas sur PC. Destiny, Call of Duty : Warzone, Battlefield, Apex… Il y a beaucoup de tricheurs sur PC », déplore Meiie dans un sujet publié le 23 novembre sur Reddit. Dans cette situation, le cross-play est perçu comme un Cheval de Troie pour amener la triche dans l’écosystème console, censé être bien protégé.

@343Postums @Unyshek Just matched another cheater/hacker in Halo Infinite. Guy’s gamertag is EUGENEYY on Xbox. Let me turn off cross-play until you guys can get an actual anti-cheat implemented. pic.twitter.com/G9hwahtBRK — Response (@jcb_response) November 26, 2021

À noter qu’il existe quand même un moyen de prévenir un peu ce phénomène. S’il n’est pas possible de désactiver le cross-play dans Halo Infinite, on peut choisir de ne jouer qu’avec des gens utilisant une manette (une option qui ne concerne hélas que les parties classées). Il peut s’agir d’une manière de croiser moins d’utilisateurs PC et, par ricochet, moins de tricheurs potentiels. Il faudra bien sûr que 343 Industries se penche sérieusement sur le sujet, en commençant par laisser aux fans l’opportunité de désactiver le cross-play, puis en prenant des mesures drastiques contre celles et ceux qui trichent.

Crédit photo de la une : 343 Industries Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo