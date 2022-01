Pour la nouvelle année, c’est le moment de donner un coup de frais à vos abonnements sur YouTube.

De la littérature, du combat martial, du football, de la rhétorique, de l’histoire et des jeux vidéo. Voilà la sélection très hétéroclite de chaînes YouTube que l’on vous présente pour ce mois de janvier 2022. Vous pouvez par ailleurs retrouver Numerama sur YouTube, avec de nouvelles vidéos chaque semaine. À dans un mois pour une nouvelle édition !

Communiquons !

Jade Grandin de l’Eprevier est journaliste à L’Opinion. Mais elle est aussi vidéaste sur YouTube, avec sa chaîne Communiquons ! À travers ses vidéos, on passe en revue certaines techniques oratoires pour s’en sortir dans une discussion ou pour persuader plus facilement un auditoire. Pratique, en particulier à quelques mois de l’élection présidentielle, pour ne pas (trop) se faire avoir.

Weaponism

Qui gagne entre un escrimeur et un kendoka ? Quelqu’un pratiquant le nunchaku peut-il prendre le dessus sur un épéiste ? Et que donne un face-à-face entre le daitōryū aikijūjutsu et le nitoshikageryu ? Voici quelques questions fondamentales auxquelles cherche à répondre la chaîne YouTube Weaponism, en confrontant des disciplines martiales variées.

Jeux Vidéo et Histoire

Les jeux vidéo peuvent-ils servir de support pour l’apprentissage de l’Histoire ? C’est à cela que s’intéresse la chaîne Jeux Vidéo et Histoire, animée par Romain Vincent, professeur d’histoire-géographie et doctorant sur les usages pédagogiques des jeux vidéo. Il s’agit de voir comment le passé est représenté, mais aussi si certains titres peuvent donner lieu à une utilisation en classe.

Antastesialit

Pour qui aime la littérature, la chaîne d’Antastesia devrait trouver des adeptes. Les contenus sont riches, avec des vidéos qui durent quelques dizaines de minutes, voire l’équivalent d’un cours d’une heure trente. Nommée Antastesialit, la chaîne parle des écrivains et des écrivaines, de la traduction, de l’intertextualité, etc. À noter, une série de vidéos sur la littérature africaine, mal connue.

Romain Molina

Voilà une chaîne qui devrait plaire aux fans de football : Romain Molina consacre l’essentiel de sa chaîne à parler de l’actualité du ballon rond. Ont ainsi été abordés les déboires de l’Olympique lyonnais, la coupe de football arabe ou encore les droits TV des matchs. Mais parfois, on trouve une petite parenthèse sur un autre sport, comme le basket ou la Formule 1.