Netflix présente les séries et les films qui seront proposés dans son catalogue en janvier 2022.

Bonne année, bonne santé et bon binge watching, si vous êtes du genre à dévorer films et séries sans discontinuer. Du côté du leader de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD), le nouveau programme démarre dès le 1er janvier 2022, si vous n’avez pas la tête trop à l’envers. Des films, des séries, des documentaires et des contenus pour les enfants.

Si vous voulez rattraper les éditions des mois précédents, toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous vous égarez dans cette profusion d’œuvres, sachez que nous avons concocté une liste réduite des meilleures séries sur Netflix France du moment, ainsi qu’une sélection des meilleurs films Netflix. Et en 2022, vous pouvez aussi rattraper les séries marquantes de 2021.

Les séries qui arrivent en janvier 2022 sur Netflix

1er janvier : Plan Cœur (saison 3)

Disons-le : on avait pas accroché à la première saison de Plan Cœur. Depuis, deux autres saisons ont été produites. Mais bon, si vous aimez la romance un peu clichée…

10 janvier : Undercover (saison 3)

Undercover est la première série Netflix à avoir été réalisée en Belgique. Basée sur des faits réels, elle met en scène deux agents sous couverture qui tentent de percer le réseau d’un baron de la drogue. Comment ? En faisant croire qu’ils sont un couple charmant de voisins.

13 janvier : Chosen

Est-ce que vous allez choisir de regarder cette série ? (*clin d’œil, clin d’œil*). Alors il est question d’une ado dont le quotidien bascule en découvrant non seulement sa vraie identité en enquêtant sur le mystère de la petite ville tranquille. Ah oui, le coup de la petite ville tranquille. On connaît.

Une série danoise du créateur de The Rain — série que nous avions beaucoup aimé.

13 janvier : The Journalist

Adaptée du film japonais Shinbun Kisha, sorti en 2019, la série The Journalist a pour particularité d’être supervisée par Michihito Fuji, la cinéaste à l’origine du long-métrage. Ici, l’actrice Ryoko Yonekura incarne Anna Matsuda, une correspondante locale qu’on surnomme la franc-tireuse des infos. Son obsession ? Mettre en Une les problèmes du Japon.

14 janvier : After Life (saison 3)

Hé bien, il y a Ricky Gervais, alors qu’attendez-vous ?

14 janvier : Archive 81

Vous aimez les séries d’horreur surnaturelle ? Ça tombe bien, Archive 81 en est une. Mamoudou Athie incarne Dan Turner, qui accepte le travail de restaurer plusieurs cassettes vidéo liées à un documentaire sur une secte. Vous voyez venir la grosse ambiance. En plus, les évènements se déroulent sur deux temporalités différentes, qui vont se rejoindre. De mieux en mieux.

Il est en train de faire une erreur… // Source : Netflix

14 janvier : La Maison

Vous avez aimé L’Île aux chiens de Wes Anderson ? Peut-être que vous aimerez La Maison, une comédie décrite par Netflix comme étant noire et excentrique. Trois histoires sont racontées à travers une direction artistique qui nous fait penser au long-métrage du réalisateur américain. Le tout, en stop-motion.

21 janvier : Ozark (saison 4, partie 1)

Ozark, la suite. Et parce qu’il faut bien faire durer le plaisir, vous n’aurez pas toute la saison quatre, mais juste sa première partie.

28 janvier : Au service du passé

Au service du passé, c’est un peu comme une série sur Black Widow sans les pouvoirs et le costume de super-héroïne : une femme (également mère d’un enfant) est en Europe, quand soudain la CIA prend contact avec elle pour qu’elle renoue avec son passé dans le KGB. Et comme par hasard, elle a subi des expériences très secrètes. Or, un autre tueur aux mêmes capacités sévit…

Un coup sec latéral et il n’y a plus de vertèbre. Enfin, ce n’est peut-être pas son intention. // Source : Netflix

28 janvier : La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre

Heureusement qu’elle n’habitait pas ailleurs, sinon on aurait pas pu faire de série sur elle. Sinon, vous retrouverez Kristen Bell qui va moyen-fort, jusqu’au moment où les choses prennent un virage pour le moins inattendu… et sordide.

Les films qui arrivent en janvier 2022 sur Netflix

1er janvier : 17 filles

17 ans. 17 filles. 17 copines qui décident de tomber enceinte plus ou moins au même moment. Mais les choses ne tournent pas forcément aussi bien qu’elles le voulaient. C’est inspiré d’une histoire vraie, aux États-Unis.

1er janvier : I feel good

Il va de mieux en mieux, Jean Dujardin…

2 janvier : Proud Mary

Une tueuse à gages qui décide de couver un jeune garçon dont elle a abattu le père. C’est embêtant.

5 janvier : Quatre moitiés

Une comédie romantique qui va essayer de toucher votre petit cœur.

Ah il va y avoir des bisous. // Source : Netflix

6 janvier : Reclus

C’est un film d’horreur et ça se passe au 19e siècle. On passe notre tour.

Ah par contre, ce n’est pas une ambiance à bisous. // Source : Netflix

7 janvier : Mother/Android

On retrouve Chloë Grace Moretz, qui joue le rôle d’une future mère dans un monde où les androïdes ont un peu pété les plombs et n’ont visiblement plus grand chose à faire des lois d’Asimov.

16 janvier : The Front Runner

On aime bien Hugh Jackman, on aime bien J. K. Simmons, ils sont tous les deux dans le film. Bon par contre, ça parle d’un scandale sur l’adultère d’un obscur sénateur américain du Colorado, en 1988. C’est sans doute un sujet tout à fait d’importance pour ce très sympathique État fédéré, mais de ce côté de l’Atlantique, les enjeux sont tout de suite moins saillants…

20 janvier : Absolument royal !

Une New-Yorkaise Izzy croisse des célébrités lors du mariage d’un beau prince. Tous deux tombent amoureux.

21 janvier : L’étau de Munich

Ça doit être fatiguant pour les Allemands et les Allemandes de voir qu’un grand nombre de films sur leur pays traite des nazis. Enfin là, on suit deux braves types qui essaient d’empêcher l’escalade en Europe. Ça a bien marché dis donc, bravo les gars

22 janvier : Massacre au pensionnat

Une comédie horrifique qui réunit quelques noms célèbres comme Asa Butterfield, Michael Sheen et Simon Pegg.

28 janvier : Home Team

Un entraîneur de football américain remporte le Super Bowl. Stop. Il est suspendu par la NFL. Stop. Il part se ressourcer dans sa ville natale. Stop. Il reconnecte avec son fils. Stop. Il devient l’entraîneur de l’équipe locale où joue son gamin. Stop. C’est une belle leçon de vie. Stop. Et un bon moment un peu cliché père/fils. Stop.

28 janvier : Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses

Dracula, la momie, le loup-garou, le monstre de Frankenstein prennent des vacances.