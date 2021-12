Noël est une période de fêtes, alors la science y a toute sa place.

Vous pourrez faire nombre d’heureux et d’heureuses en glissant des livres de science au pied du sapin. Voici des ouvrages de vulgarisation scientifique qui feront plaisir à quiconque s’intéresse tant à l’infiniment grand qu’à l’infiniment petit, ainsi qu’aux merveilles de la nature.

La Boîte à curiosités

Source : Deboeck

Voici le beau-livre de vulgarisation scientifique à offrir absolument aux curieux et curieuses de votre entourage. Car celle qui l’a écrit est une spécialiste du genre : Marie Treibert tient avec brio sa chaîne YouTube « La boîte à curiosités ». Elle y livre régulièrement des vidéos pleines d’humour… et de connaissances scientifiques sur le vivant.

On retrouve ce même équilibre dans son livre, La boîte à curiosités – Une aventure drôle et insolite au cœur du vivant. Dans cet ouvrage magnifiquement illustré et mis en page, vous entreprendrez, avec Marie Thiebert, un voyage délicieux dans les méandres les plus étonnants de la biodiversité, du monde végétal au monde animal. L’insolite sera au rendez-vous, car la science est parfois, par essence, insolite. Et Marie Treibert parvient justement à partager tout ce merveilleux de la nature avec nous. Comme elle le dit elle-même au chapitre 3 : « La nature regorge de surprises ! Plus vous oserez aller à la sa rencontre et l’approcher, plus vous serez émerveillés. »

Enfin, mention spéciale à l’originale partie « post-apo curiosité », à la fin de l’ouvrage, où Marie Treibert parle de l’enjeu écologique avec positivité et espoir en invitant à donner de la valeur au vivant. En définitive, il s’agit d’un beau-livre drôle et intéressant à chaque page.

Le Cosmos et nous

Source : Équateurs

« Que nous apprennent les sciences du XXIe siècle sur la Vie, l’Univers et le Reste ? »

Le livre de Sébastien Carassou, Le Cosmos et nous, n’est pas seulement un livre de vulgarisation scientifique. À la façon de Brian Greene, l’auteur nous propose un voyage dans le temps et l’espace en reliant sans cesse la science et les questions existentielles. Les connaissances apportées nourrissent une approche tout aussi philosophique de l’Univers.

Sébastien Carassou ne voit pas la science comme un bloc froid de savoirs qu’il voudrait nous faire ingurgiter, mais comme un continuum de questions et de réponses en mouvement constant pour comprendre le monde qui nous entoure. Et c’est passionnant.

Le grand bordel de l’évolution

Source : Flammarion

« Vous êtes assis ou couché et vous venez de lire ce paragraphe. Tout ce temps, vos yeux ont transmis à votre cerveau une quantité phénoménale d’informations visuelles. L’image du livre devant vous, la couleur du papier ou de l’écran, les fines arabesques qui y figurent : toutes ces informations migrent vers le globe occipital, à l’arrière de votre crâne. […] »

Dans son ouvrage Le grand bordel de l’évolution, le vulgarisateur Léo Grasset (DirtyBiology) donne la possibilité de picorer des anecdotes savoureuses sur le Vivant. Une galaxie de sujets sont abordés de façon courte et efficace, nous arrachant en plus, très souvent, des sourires. Mais c’est peut-être là tout l’art de la vulgarisation scientifique humoristique, très maîtrisée dans ce livre : les anecdotes ne sont pas « anecdotiques », elles s’avèrent tout autant rigoureuses et intéressantes. Léo Grasset nous fait pénétrer dans les mécanismes du vivant en passant directement par les rouages, nous permettant d’avoir peu à peu un tableau d’ensemble.

Les excellentes illustrations d’Alice Mazel sont la cerise sur la gâteau.

L’Humain dans l’espace

Source : La Martinière

L’alliance entre Roland Lehoucq et Florence Porcel ressemble à un duo de choc pour qui aime l’odyssée spatiale, et c’est bel et bien le cas. Leur ouvrage L’Humain dans l’espace a aussi le mérite de livrer un regard un peu différent sur l’Espace, en combinant tout à la fois l’histoire bien réelle de cette aventure… avec les imaginaires, dont ceux de la science-fiction. Car dans l’odyssée spatiale, l’imaginaire a influencé le réel autant que l’inverse. Cet angle d’approche — sous la forme d’un beau-livre rempli de documents et d’images d’archive — a le mérite de remettre des étoiles des yeux à quiconque penserait déjà s’y connaître sur le sujet de l’Espace.

