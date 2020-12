Notre sélection Numerama de livres de science parus en 2020 et à mettre au pied du sapin.

Les livres de vulgarisation scientifique sont essentiels, car acquérir de nouvelles connaissances, c’est avoir une image un peu plus claire, un peu plus riche, du monde. Dans une année 2020 parfois difficile à vivre par la façon dont certains repères ont volé en éclat, ne serait-ce que temporairement, la science apparaît donc comme une belle façon de remettre du sens.

Chez Jamy

On a toutes et tous besoin de Jamy au pied du sapin en 2020. Déjà en 2019, le passeur de science nous avait ravi avec son Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Il se trouve que son nouvel ouvrage est directement issu de sa nouvelle chaîne YouTube, créée en 2020 pendant le confinement. Sur les réseaux sociaux, puis sur YouTube, Jamy Gourmaud a proposé et propose encore des « capsules » de vulgarisation scientifique.

Le livre Chez Jamy raconte les coulisses de ces capsules, et en science la conception des expériences elles-mêmes est toujours aussi passionnante que leur résultat.

La folle histoire des virus

L’avantage des livres de science, c’est qu’ils permettent souvent d’aller « au-delà » : au-delà des acquis, au-delà des aprioris, au-delà de l’actualité. En clair, ils élargissent nos horizons grâce aux passeurs et passeuses qui prennent le temps de nous fournir des clés. C’est exactement ce que fait La folle histoire des virus. La pandémie a mis le coronavirus SARS-CoV-2 au cœur d’une crise sanitaire inédite. Il est important de comprendre ce coronavirus, mais il existe d’autres types de virus et, dans l’histoire de l’évolution, certains d’entre eux nous ont été — nous sont encore — essentiels. Leurs caractéristiques sont beaucoup plus fascinantes que vous ne le pensez.

Tania Louis est une talentueuse vulgarisatrice, sur différents sujets, que ce soit sur sa chaîne YouTube ; pour décrypter l’actualité liée au coronavirus ; et sur son compte Twitter. Avec La folle histoire des virus, elle propose une immersion passionnante, parfaitement bien expliquée, dans le micromonde des virus, pas si déconnecté du nôtre. Ce livre est aujourd’hui essentiel pour élargir votre horizon sur un sujet du quotidien.

Dune

Les grandes œuvres de science-fiction peuvent souvent être lues à travers différents niveaux d’analyse. Les romans de Frank Herbet n’y échappent pas. Le mook Dune, dont Numerama est partenaire, dédie de nombreuses pages aux aspects très scientifiques du roman.

Il se trouve que Le Bélial’ consacre cette année un livre entier à Dune pour explorer la science qui se cache dans cette œuvre monumentale. Il faut par là comprendre que sont abordés des domaines comme l’écologie, l’astronomie, la physique et la chimie, mais aussi la linguistique et la science politique. Dans cet ouvrage piloté par le physicien et vulgarisateur scientifique Roland Lehoucq, une dizaine de scientifiques et spécialistes se relaient.

L’Espace

Nicolas Martin décrypte quotidiennement avec son équipe le monde qui nous entoure par le prisme de la science (et parfois de la science-fiction !) dans son émission La Méthode scientifique, diffusée sur France Culture. C’est toujours rigoureux tout en étant accessible. Vous retrouverez cette même approche dans L’Espace, où Nicolas Martin se penche sur les grands enjeux de la recherche spatiale aux côtés d’astrophysiciens et d’astrophysiciennes.

Il faut comprendre « l’espace » au sens large. Dans ce livre, il est autant question d’exploration (pourquoi retourner sur la Lune, quels en sont les défis ?) que de compréhension du cosmos (trous noirs, exoplanètes, particules élémentaires…), tout en se projetant souvent dans les projets futurs. Sous la forme d’un livre esthétique, joliment mis en images, L’Espace est un voyage scientifique durant lequel on peut à la fois apprendre et s’émerveiller.

Et l’évolution créa la femme

Les sciences sociales comme les sciences naturelles sortent progressivement des biais qui limitaient autrefois la capacité à acquérir des connaissances plus réalistes, plus ouvertes, sur le monde. Le sexisme structurel a touché l’histoire, l’archéologie, la biologie. Dans cette enquête, le paléoanthropologue Pascal Picq déconstruit nombre d’idées reçues sur les rapports entre les sexes (et les genres) en abordant les inégalités découlant de ces rapports. Le sous-titre est d’ailleurs franc : « coercition et violences sexuelles chez l’homme ».

Pascal Picq compare par exemple les espèces et les sociétés entre elles en montrant que le monde n’est pas bâti sur la domination masculine — il s’agit d’une construction humaine sociale basée sur le genre — tout en retraçant la façon dont ce patriarcat s’est instauré dans les sociétés humaines au fil du temps.

De l’autre côté de la machine

« Algorithme. » Oui, ce mot peut paraître terrifiant tant il semble renfermer de la complexité. Mais il fait peur surtout parce qu’on ne comprend pas bien tout ce qu’il représente réellement ; parce que ce domaine nous paraît obscur. La scientifique Aurélie Jean nous ouvre les portes du monde algorithmique. Elle nous explique comment ceux-ci sont conçus ; ce qu’ils apportent dans notre quotidien ; la façon dont ils permettent de raisonner ; ce qu’ils pourraient apporter pour l’avenir.

La parution en poche de l’ouvrage est l’occasion de percer les secrets de ces algorithmes, qui semblent insondables lorsqu’on ouvre De l’autre côté de la machine, puis s’éclaircissent au fil de la lecture grâce à Aurélie Jean. Cela plaira à quiconque se passionne pour l’informatique, pour les nouvelles technologies ou pour déchiffrer les secrets de ce qui nous entoure au quotidien.