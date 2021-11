Malgré une première année plus que compliquée, CD Projekt Red n'abandonnera pas Cyberpunk 2077. Aux yeux du studio, il finira par être considéré comme « un très bon jeu ».

Il y a bientôt un an sortait Cyberpunk 2077. Ce jeu ultra ambitieux développé par CD Projekt Red aurait dû mettre tout le monde d’accord. À la place, le RPG situé dans un univers futuriste a copieusement déçu, pour des raisons diverses et variées. Depuis, le studio polonais s’attache à rectifier le tir en multipliant les mises à jour. Cyberpunk 2077 sera-t-il le jeu tant rêvé un jour ? Oui, selon CD Projekt Red.

Dans un entretien accordé le 25 novembre au média Rzeczpospolita, Adam Kiciński, président de CD Projekt, admet une nouvelle fois que tout ne s’est pas passé comme prévu. Il n’empêche, il reste ultra confiant pour l’avenir. « Nous croyons que, sur le long terme, Cyberpunk 2077 sera considéré comme un très bon jeu et, à l’instar de nos autres titres, il se vendra pendant plusieurs années. » Il y a quelques mois, Cyberpunk 2077 aurait atteint un niveau de performance satisfaisant.

« Nous sommes fiers de plusieurs aspects du jeu »

Si beaucoup de négatif a entouré Cyberpunk 2077, Adam Kiciński préfère voir le verre à moitié plein. « Nous sommes fiers de plusieurs aspects du jeu », argumente-t-il. Il met par exemple en avant la création d’une ville immense et vivante, peuplée de personnages possédant des histoires non linéaires. « Cyberpunk 2077 est notre projet le plus gros, le plus ambitieux et, bien sûr, le plus compliqué en 27 ans », rappelle-t-il.

Adam Kiciński reste confiant pour plusieurs raisons. La première est technique : ses équipes continuent de travailler sur des améliorations (les versions PS5 et Xbox Series arrivent l’année prochaine, par exemple). La deuxième est liée à l’image de marque : à l’entendre, Cyberpunk 2077 s’est construit sur un engouement suffisant pour qu’il continue d’attirer des fans.

À noter que cela va un petit peu mieux pour Cyberpunk 2077, tout au moins en ce qui concerne la version PC (la plus réussie, à date). Dans un tweet publié le 25 novembre, Pawel Sarko, qui s’est occupé des quêtes, se réjouit de voir que le RPG a reçu beaucoup d’évaluations très positives sur Steam ces derniers jours (une part de 83 % sur 11 958 avis). Ce regain de popularité ne peut pas être uniquement dû au prix auquel il est proposé actuellement (29,99 contre 59,99 €).

