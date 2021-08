Panic a partagé des détails sur le système de distribution des jeux de la Playdate, sa console portable atypique équipée d'une manivelle. Le système, basé sur des saisons, est original.

Panic est en train de préparer le lancement de la Playdate, la console portable qui fait parler d’elle depuis plusieurs mois par la présence d’une… manivelle. L’originalité du produit — désormais disponible en précommande pour des premières livraisons en fin d’année — ne repose pas uniquement sur cette spécificité hardware. En effet, Panic a choisi de distribuer le catalogue de manière atypique, avec un système de saisons.

Cette distribution inédite nécessitait une FAQ pour bien expliquer son fonctionnement. Comme le rapporte The Verge dans un article publié le 4 août, Panic a répondu à toutes les questions que les futurs propriétaires se posent. On retiendra que le premier lot de contenus est inclus dans le prix de la Playdate (179 $, ou 150 € environ) et que Panic n’est pas encore certain de pouvoir proposer d’autres saisons à l’avenir.

Comment fonctionne le système de saisons sur la Playdate ?

Pour Panic, cette distribution sous la forme d’une saison va permettre d’alimenter la Playdate pendant douze semaines. Une fois que vous aurez connecté votre console au Wi-Fi, la saison 1 débutera avec deux jeux. Puis, chaque semaine, le même jour (pour tous les propriétaires), vous en recevrez deux autres — sachant qu’ils s’installeront automatiquement si la batterie est au moins à 20 %. En tout, il y aura un premier catalogue de 24 titres.

À noter que le début de la saison ne sera pas nécessairement le même pour tout le monde : il dépendra du moment de la livraison, pas d’une date précise. « Notre rêve initial était d’avoir une saison synchronisée pour tous les propriétaires, mais c’est compliqué en raison de la réalité de la production (l’usine n’en produit qu’une quantité limitée chaque semaine) et de celle de la distribution (les livraisons à l’international ne sont pas toujours fiables) », confie Panic à ce sujet. Cela veut dire qu’il y aura un décalage entre celles et ceux qui recevront leur exemplaire tout de suite, et les autres. L’entreprise espère pouvoir corriger ce souci avec la saison 2, si saison 2 il y a.

On récapitule :

Vous recevez votre Playdate le 15 décembre 2021, la saison 1 débutera le 15 décembre 2021 ;

Vous recevez votre Playdate le 3 février 2022, la saison 1 débutera le 3 février 2022 (même si des jeux seront sortis entre temps).

Panic souligne dans sa FAQ que vous conserverez les jeux pour toujours, et qu’il sera possible de les désinstaller/réinstaller à l’envi. La saison 1 a été pensée pour tenir en entier sur la Playdate, qui dispose d’un espace de stockage de 4 Go. On rappelle que tout un chacun pourra développer ses propres expériences grâce à un outil accessible gratuitement.

