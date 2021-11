Les abonnés ont entre le 2 novembre et le 7 décembre pour les récupérer !

Chaque mois, des jeux sont offerts aux abonnés au PlayStation Plus, l’abonnement premium de Sony. Du 2 novembre au 7 décembre, vous pouvez en récupérer pas moins de six, mais trois sont spécifiques à la réalité virtuelle (pour le PSVR).

Ce mois-ci, on trouve notamment Knockout City, un jeu multijoueurs de « dodgeball », qui transforme et sublime le concept de ballon-prisonnier, à la fois fluo et survolté. À l’image de Fortnite, Knockout City est régulièrement mis à jour avec des nouvelles cartes et des événements.

Il y a trois tarifs d’abonnement disponibles :

Les jeux dans le PS Plus en novembre 2021

Il y a six jeux qui sont disponibles en novembre 2021 avec l’abonnement PS Plus. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous.

