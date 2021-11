Parmi les jeux du mois de novembre 2021 disponibles sur le PS Plus, il y a un petit chouchou : Celeste.

L’arrivée du mois de novembre est rarement une bonne nouvelle, mais les jeux offerts dans l’abonnement PlayStation Plus de Sony pourraient aider à passer cette période grisâtre plus facilement.

En novembre 2021, il y a un jeu que l’on vous encourage encore plus à récupérer que les autres : Celeste (2015), la petite pépite indépendante développée par Matt Makes Games. Sous ses faux airs de jeu simpliste en 2D, il regorge de défis, qui cachent eux-mêmes une morale bien plus dense ainsi qu’une poésie omniprésente.

La difficulté fait également partie inhérente de ce jeu vidéo : pour s’en sortir, il faudra établir des stratégies bien précises, à la limite de la chorégraphie. Il est également possible de modifier le niveau des challenges, afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent préserver une dose d’amusement et non se rouler en boule de frustration.

Vous voulez tester ? L’abonnement au PlayStation Plus est facturé 59,99 euros par an ou 8,99 euros par mois.

Les 4 nouveaux jeux « gratuits » du PlayStation Plus en novembre 2021

Les 4 jeux sont accessibles directement sur ces liens. Foncez les télécharger !

