Chaîne YouTube spécialisée dans les tests de durabilité, JerryRigEverything s'est penchée sur la Nintendo Switch OLED. Son évaluation suggère que la console est globalement plus solide, mais que son écran est très, très sensible aux rayures.

La Nintendo Switch OLED est-elle solide ? C’est la question à laquelle tente de répondre JerryRigEverything, chaîne YouTube spécialisée dans les tests extrêmes pour évaluer la résistance d’un produit tech (on se souvient encore du passage du Samsung Galaxy Z Flip). Dans son verdict publié le 22 octobre, le vidéaste tient à souligner les beaux efforts de Nintendo pour rendre la console plus solide, notamment avec davantage d’éléments métalliques. En revanche, l’écran reste très, très sensible .

Pour rappel, Nintendo a procédé à un changement de technologie d’affichage pour cette Switch commercialisée depuis début octobre : l’écran passe du LCD à l’OLED. Cette modification a une incidence sur la résistance de l’écran. La Switch OLED arbore en effet un revêtement en verre plus solide, mais la firme nippone a dû le recouvrir d’un petit film de protection en plastique. Ce film ne doit surtout pas être retiré, mais il peut facilement se rayer.

Votre Switch OLED se portera bien mieux avec une protection d’écran

Pour mettre à l’épreuve un écran, JerryRigEverything applique différentes forces à l’aide d’un objet pointu. Dès le niveau 3 (sur 10), la Switch OLED émet des premiers signes de faiblesse. Normalement, un écran en verre doit résister jusqu’au palier 5 ou 6. Le souci se situe donc bel et bien au niveau de ce film de protection en plastique auquel il ne faut pas toucher. « Ne retirez pas le film adhésif de protection de l’écran de la Switch OLED », indique ainsi Nintendo dans la notice.

Par conséquent, JerryRigEverything recommande vivement l’acquisition d’un écran de protection supplémentaire — comme celui fourni avec la pochette officielle (vendue 19,99 €). C’est d’autant plus conseillé que la Switch OLED s’appuie sur un écran plus grand, donc davantage exposé. Dans la vidéo, on peut voir qu’une simple pièce peut faire de lourds dégâts à une console qui est quand même vendue plus de 300 €. Certes, JerryRigEverything y met du sien, mais il est préférable de prendre quelques précautions.

Cette console portable a toutefois de vrais atouts, notamment une béquille remplacée par un vrai support et des finitions bien meilleures. Notre test de la Nintendo Switch OLED vous donnera tous les détails de notre expérience avec ce produit.

