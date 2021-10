Comme d'autres produits avec un écran, la Nintendo Switch OLED est équipée d'un film de protection. Et, bien sûr, il ne faut pas le retirer selon le constructeur nippon.

Officialisée en juillet dernier, la Nintendo Switch OLED est désormais disponible. Il s’agit, pour rappel, d’un modèle haut de gamme qui apporte du confort en plus. Les premiers propriétaire remarqueront peut-être un détail au déballage : en prêtant attention aux bords de l’écran, on remarque la présence d’un léger film de protection — a repéré The Verge dans un article publié le 8 octobre.

En somme, Nintendo a pensé à améliorer la durabilité de l’écran OLED de sa nouvelle Switch avec un film qui permettra de prévenir des rayures ou encore des impacts susceptibles de se propager après un choc violent. Dans la notice d’utilisation, la firme nippone stipule : « Ne retirez pas le film adhésif de protection de l’écran de la Switch OLED. » Cela sous-entend qu’il est indispensable au bon fonctionnement de la console.

Ne retirez pas le film de protection de la Switch OLED

Ce film de protection induit que vos doigts ne seront jamais en contact direct avec l’écran en verre de la Switch OLED — là encore, on y voit une mesure de protection. À noter que la Switch normale et que la déclinaison Lite ne sont pas concernées, étant donné que leur écran est en plastique. À noter, aussi, qu’il faut vraiment sortir la loupe pour voir ledit film sur la Switch OLED — une preuve qu’il est bien intégré et qu’il est difficile à enlever.

On rappelle que les films de protection sont loin d’être nouveaux dans le monde de la tech. Le meilleur exemple est sans aucun doute le tout premier Samsung Galaxy Fold, qui avait posé plusieurs problèmes de fragilité avant le lancement (certains journalistes avaient tenté de retirer le film, endommageant alors l’écran). Depuis 2019, la firme coréenne livre ses Galaxy S avec un film de protection apposé sur l’écran.

Cette précaution prise par Nintendo ne vous empêchera pas d’être encore plus soigneux avec votre Switch OLED. En effet, vous pouvez acquérir un film de protection supplémentaire sans aucun problème. D’ailleurs, le constructeur nippon en fournit un avec sa pochette officielle, facturée 19,99 €.

