Du skateboard, de l'escalade, du piano, de l'alimentation et de l'animation : voilà le programme du mois de septembre pour notre sélection des meilleures chaînes YouTube à découvrir.

Promis, nous ne vous parlerons pas de la rentrée avec cette sélection YouTube du mois de septembre. Pour cette édition, nous vous proposons plutôt du plein air, avec du skateboard et de l’escalade, mais aussi un peu de piano, du divertissement et de l’alimentation. Si vous êtes insatiable, rendez-vous donc dans nos archives : nous avons littéralement des dizaines de chaînes à vous proposer !

Agathe Moreau

Si on vous dit ollie, heelflip ou 360°, vous devriez avoir l’image d’un skate qui apparait dans votre tête. Ces termes désignent en effet des figures que l’on peut exécuter avec une planche à roulettes, parfois au moyen d’une rampe. Des vidéos de skate, il en existe à la pelle sur YouTube : on a choisi de retenir la chaîne d’Agathe Moreau, une skatteuse française qui nous fait partager sa progression !

Quoi dans mon assiette ?

La chaîne Quoi dans mon assiette est tenue par Thibault Fiolet, un ingénieur et épidémiologiste. On y traite donc de coronavirus, mais pas que ! Il est aussi question de risques alimentaires et de politiques de santé publique. Vous ne serez donc pas surpris si l’on parle de pesticides, d’alimentation bio, d’additifs, de protéines ou encore de… l’application Yuka, qui s’est imposée dans bien des smartphones !

Rousseau

Des vidéos de pianistes, il y en a plus qu’il n’en faut sur YouTube. Mais parmi elles, on doit bien avouer que celles présentant une visualisation particulière des notes figurent dans nos préférées. C’est justement ce que propose la chaîne de Rousseau : tout en jouant, des notes tombent en cascade au rythme de la mélodie, comme Guitar Hero, en somme. C’est féérique et envoûtant.

Colas Bim

La chaîne de Colas Bim est animée par Colas Grasset, un illustrateur. Et c’est justement ce qu’il met en avant dans des vidéos animées et accompagnées d’une voix off pour raconter son quotidien — combattre sa flemme, les anniversaires, l’attente, la gêne, entre autres. Si son nom de famille vous dit quelque chose, c’est normal : il a un lien avec un certain Léo Grasset, alias Dirty Biology.

Sébastien Bouin

Alors comme ça, vous pratiquez un peu l’escalade ? Figurez-vous que Sébastien Bouin aussi. Il a même sa propre chaîne YouTube. Vous vous rendrez toutefois assez vite compte que vous n’avez pas tout à fait le même niveau : ce grimpeur-là est capable d’attaquer les voies les plus difficiles du monde, et de les réussir. On parle d’une cotation au-delà de 9. C’est très impressionnant.

