Microsoft a opté pour un drôle de nom en ce qui concerne sa console la plus puissante, la Xbox Series X. Et il s'en amuse avec beaucoup d'autodérision.

Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X… Les noms attribués aux différentes consoles de Microsoft ne sont pas toujours très inspirés. Chez Sony, c’est beaucoup plus simple : on est simplement passé de la PlayStation à la PlayStation 5, le chiffre symbolisant une nouvelle génération. La nomenclature de la firme de Redmond est donc vite devenue une source de mèmes. Et, plutôt que de laisser les internautes s’amuser seuls, Microsoft a décidé de s’en emparer.

Dans un post Instagram publié le 11 août, la branche gaming de la multinationale a publié un montage se moquant du nom Xbox Series X, pourtant donné à sa console la plus puissante. La blague, ne fonctionnant qu’en version originale, fait succéder les phrases suivantes : ‘An Xbox Series X’, ‘An Xbox Series X Box’, ‘An Ex-boxed Xbox Series X next to its box’, ‘A series of ex-boxed Xbox Series X next to their boxes’ puis ‘In an X’ — à chaque fois avec des images d’illustration en adéquation. On vous défie de les lire très rapidement.

Microsoft a beaucoup d’autodérision avec sa marque Xbox

« Nous continuerons jusqu’à ce que quelqu’un nous dise d’arrêter », précise Microsoft en description de la publication. Il s’agit d’un moyen de reposer les esprits, avant que les choses sérieuses ne reprennent (une conférence Xbox est prévue pour le mardi 24 août, dans le cadre de la gamescom). Il s’agit aussi d’un moyen de s’approprier ce vieux mème lié au jeu de mots entre le nom Xbox et le mot ‘boîte’ (box en anglais). Peut-être que les gens arrêteront de se moquer maintenant que Microsoft participe à la fête.

En tout cas, on peut reconnaître à la marque Xbox sa propension à utiliser l’humour pour communiquer. Le design de la Xbox Series X a été comparé à un frigo ? Microsoft va en commercialiser un après avoir remporté un duel avec Skittle. Vous rêviez d’une manette anti-gras ? C’était justement le fruit d’un partenariat avec le jeu vidéo PUBG, dans le cadre d’un concours.

Néanmoins, Microsoft est parfois allé trop loin, notamment quand il a voulu lancer des gels douches en compagnie de Lynx (Axe chez nous). Une association qu’avait déplorée Seamus Blackley, considéré comme le père de la Xbox.

