Microsoft a signé un partenariat avec la marque Lynx pour lancer des gels douches et déodorants Xbox. Ok...

Microsoft a visiblement envie que les joueurs de sa communauté sentent bon. Comme repéré par GameSpot le 4 juin 2019 dans ce qui ressemble à une blague, la branche ANZ de Microsoft s’est associée à la marque Lynx — Axe chez nous — pour commercialiser une gamme de produits de beauté.

Les fans australiens et néo-zélandais pourront donc bientôt se parfumer et se laver avec des déodorants et des gels douches de leur marque favorite. Considéré comme le père de la Xbox, Seamus Blackley est resté sans voix sur Twitter, indiquant : « Honnêtement et sérieusement, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais absolument pas ce qu’on pourrait dire là-dessus. À ce stade, je réfléchis à m’en aller et à boire beaucoup. » On aurait pas dit mieux.

I seriously and honestly have no comment. I have no idea what a comment would even be on this. I’m frankly thinking of just going and drinking heavily at this point. https://t.co/hWZVyEHXjh — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) June 4, 2019

Vous aimez le citron vert ?

« Lynx Xbox allie la senteur frais du citron vert avec des notes de combava et de citron, des arômes de menthe et de sauge ainsi que des touches boisées de patchouli », précise la description officielle de la gamme. Lynx a également pensé à y mettre quelques huiles essentielles pour que les utilisateurs se sentent bien dans leur corps avant d’aller viser un top 1 dans Fortnite. « Muscle ton jeu » clame d’ailleurs le slogan.

Ces produits seront disponibles en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du mois de juillet. Ils devraient a priori être exclusifs à ces pays ayant déjà connu des opérations commerciales atypiques. On se souvient encore du concours qui permettait de gagner une manette anti-gras aux couleurs de PUBG. On parie d’ailleurs qu’elle résiste à des éclaboussures du gel douche de couleur vert.