Disney a dévoilé le programme du mois d'août pour sa plateforme de SVOD. Cela tombe plutôt bien puisqu'il ne fait pas très, très beau.

Il paraît que c’est l’été… Hélas, la météo n’est pas vraiment propice aux balades et autres sorties estivales. En attendant que le temps soit plus clément, on peut toujours compter sur les plateformes de SVOD pour s’occuper. Et, chaque mois, Disney+ ajoute des contenus pour que ses abonnés n’aillent pas voir ailleurs.

Pour le mois d’août, habituellement très calme, Disney+ mise sur plusieurs programmes originaux et, par exemple, les fans de Marvel vont pouvoir découvrir la série What If… ?. À noter que nous avons volontairement éditorialisé la sélection puisque les nouveautés sont de plus en plus nombreuses.

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 euros par mois (une augmentation de 2 euros qui a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 euros à l’année.

Voici les contenus qui arrivent sur Disney+ France ces prochaines semaines.

Les nouvelles séries qui arrivent sur Disney+ en août

X-Files, saisons 10 & 11 — 11 août

Il paraît que la vérité est ailleurs. Peut-être se trouve-t-elle sur Disney+ ?

Mr Inbetween, saisons 1 & 2 — 11 août

La dure vie d’un tueur à gages.

Profilage, saisons 1 à 10 — 11 août

Série policière de TF1 stoppée au bout de 10 saisons (oui il y a Shy’m au casting).

What If… ? — 11 août

Cette série d’animation réinvente certains événements des films du Marvel Cinematic Universe (exemple : Captain America en femme).

Star Wars : Ewoks, saisons 1 et 2 — 13 août

Parce qu’on adore tous les Ewoks, non ?

Tyrant, saisons 1 à 3 — 18 août

Une famille américaine moyenne au cœur d’un pays du Moyen-Orient en proie à des émeutes.

Good Trouble, saisons 1 à 3 — 25 août

Spin-off de la série The Fosters, centré sur deux adolescentes qui découvrent la vie d’adulte à Los Angeles.

Empire, saisons 1 à 6 — 25 août

Alors que ses jours sont comptés, une ancienne gloire du hip-hop doit désigner celui qui prendra les rênes de son empire commercial.

Legion, saison 3 — 27 août

Une série d’anti-super héros à une époque où on voit des super-héros partout.

Only Murders in the Building — 31 août

Trois inconnus, obsédés par les affaires criminelles, se retrouvent liés à un meurtre dans la vie réelle et décident de résoudre le cas… Avec Selena Gomez.

Les nouveaux films qui arrivent sur Disney+ en août

Target — 6 août

Deux espions censés être les meilleurs amis du monde se disputent la même femme.

The Rider — 6 août

Une étoile montante du rodéo est privée de compétitions après un tragique accident de cheval. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre.

La nouvelle guerre des boutons — 6 août

Darkest Minds : Rebellion — 13 août

Un virus a décimé la population adolescente. Les rares survivants, dotés de pouvoirs dangereux, sont enfermés dans des camps en fonction de la menace qu’ils représentent. Très puissante, Ruby parvient à s’échapper.

Ewoks : La bataille d’Endor — 13 août

Toujours plus d’Ewoks.

Scary Movie 4 — 13 août

Parodie de Scream, entre autres films d’horreur. Il paraît que c’est drôle.

Wall Street — 13 août

Plongé dans le monde de Wall Street, en compagnie de Michael Douglas.

C’était à Rome — 20 août

Une petite comédie romantique pour pimenter son été pluvieux ?

Mon cousin Vinny — 27 août

À l’origine — 27 août

Un petit escroc sans envergure réussit à se faire passer pour un chef de chantier responsable de la construction d’un tronçon d’autoroute. Il va duper toute une région.

Les femmes du 6e étage — 27 août

Il y a Fabrice Luchini.

Les nouveaux documentaires qui arrivent sur Disney+ en août

L’Homme des bois — 11 août

Sur les sentiers de l’histoire — 18 août

Akashinga : La guerre de l’ivoire — 20 août

Algérie secrète — 25 août

Les sentinelles de l’Afrique — 27 août

