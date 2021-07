L'éditeur de jeux vidéo Riot Games a sorti une playlist de 37 titres, entièrement libres de droits. Pour les streameuses et streameurs, c'est une opportunité.

1 heure et quarante minutes de musiques libres de droits : c’est le cadeau de RiotGames aux streameuses et streameurs de Twitch.

L’éditeur de League of Legends et de Valorant a publié le 2 juillet 2021 toute une playlist de musiques royalty free, c’est-à-dire libres de droits. C’est une véritable aubaine pour les streameurs de Twitch, qui sont très régulièrement frappés par des sanctions sur les copyrights et les droits d’auteurs.

Vous pouvez retrouver la playlist de RiotGames, appelée Session : Vi, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, Amazon Music et sur Deezer.

Avec Sessions : Vi, pas de problèmes de droit d’auteur

« Sessions est une collection de musique développée en partenariat avec plusieurs artistes de talent, que tout le monde peut utiliser dans son contenu sans se soucier de problèmes de copyright », explique RiotGames. La playlist, qui comporte 37 pistes et qui dure un peu plus d’une heure et quarante minutes, a été réalisée avec une vingtaine d’artistes différents.

Comme le fait remarquer Engagdet, ce n’est pas la première incursion de Riot Games dans la musique : l’éditeur a lancé l’année dernière K/DA, un groupe virtuel de K-Pop, qui a repris certaines des musiques de Leagues of Legends et inspiré par les champions du jeu.

La démarche de Riot Games avec Sessions : Vi est cependant complètement différente, la playlist ayant été créée spécifiquement pour être réutilisée par des créateurs de contenu. « Ces pistes ont été développées avec des musiciens talentueux pour que tout le monde puisse s’en servir dans leurs contenus, sans avoir peur d’être coupable de violation de droits d’auteur », indique Riot Games. Sessions : Vi n’est « que le commencement. Riot Games Music a l’intention de créer d’autres projets, semblables à Sessions, dans un futur proche. Restez à l’écoute ».

Plusieurs vagues d’avertissements sur Twitch

Pour les streameurs et streameuses, une telle playlist représente une véritable aubaine. Depuis l’année dernière, Twitch a durci sur l’utilisation de musique lors des streams. Après une première vague d’avertissement et de bans l’année dernière, la plateforme a récidivé au mois de mai.

Twitch avait signalé par mails aux streameurs et streameuses que des « strikes » allaient tomber pour des utilisations illicites de musiques. « Nous avons récemment reçu un lot de notifications de retrait, avec près de 1 000 réclamations individuelles d’éditeurs de musique », avait expliqué Twitch au média américain The Verge. « La grande majorité des revendications vise les streamers qui écoutent de la musique de fond tout en jouant à des jeux vidéo ou en faisant du streaming IRL ».

Avec cette playlist, vous pourrez streamer sans crainte, et suivre les conseils de Riot Games : « respirez, reposez-vous et laissez-vous porter par Sessions : Vi ».

