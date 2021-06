Disponible pendant une poignée d'heures en septembre 2010, la version Alpha 1.1.1 de Minecraft a été miraculeusement retrouvée. De quoi faire le bonheur des archivistes.

Répertorier toutes les versions de Minecraft : voilà la mission que s’est fixée un groupe de passionnés appelé Omniarchive. Un vrai défi, le jeu vidéo étant régulièrement mis à jour, que ce soit pour ajouter du contenu ou corriger des bugs. Et comme la toute première version date de 2009, on vous laisse imaginer le nombre de fois où Minecraft a changé. Parmi les reliques les plus rares et difficiles à dénicher, il y a eu la mouture Alpha 1.1.1 — datant de septembre 2010. Elle a finalement été retrouvée, un peu par hasard.

Cette découverte un peu inespérée est documentée par ce thread Twitter partagé le 26 juin par Luna. Sans vraiment le savoir, cette joueuse de Minecraft était effectivement en possession de cette Alpha 1.1.1 sur un vieux disque dur. Elle a été certifiée par les modérateurs du Discord de Omniarchive. « Morale de l’histoire : ne supprimez jamais rien », conclut-elle.

Une vieille version de Minecraft retrouvée par hasard

La version Alpha 1.1.1 de Minecraft avait deux particularités étroitement liées : parce qu’elle intégrait un bug pouvant entraîner un écran gris, elle n’a été mise à disposition des utilisatrices et des utilisateurs que pendant un peu moins de 3h30 (le 18 septembre 2010). C’est ce qui explique sa rareté et les difficultés éprouvées par Omniarchive pour mettre la main dessus. Pendant de nombreuses années, les archivistes ont même cru qu’on ne la retrouverait jamais.

C’est là où Luna intervient. Elle explique : « À l’époque des versions Classic et Alpha, je jouais un peu à Minecraft sur mon ancien ordinateur portable. Comme l’organisation de mes fichiers n’était pas optimale (a-t-elle vraiment changé ?), je pouvais être en possession de plusieurs versions dans un même dossier. » Quand elle a effacé le contenu de cet ordinateur, remplacé depuis, elle a pris soin de faire une sauvegarde sur l’un de ses disques durs. Et, miracle, elle l’a retrouvé après avoir été contactée par des gens qui ont déterré un vieux tweet à propos de cette version Alpha 1.1.1 — considérée comme un mème chez les initiés, voire un Saint Graal.

Comme on peut le constater, ce vieux Minecraft retrouvé tient du miracle. Il a fallu :

Qu’une fan le télécharge pendant sa courte fenêtre de disponibilité ;

Qu’elle soit suffisamment désorganisée pour garder le fichier malgré l’arrivée de nouvelles versions ;

Qu’elle conserve le fichier sur un disque dur après avoir changé de PC ;

Qu’elle retrouve le disque dur ;

Que le disque dur soit toujours fonctionnel ;

Qu’elle soit contactée par des gens pour un tweet datant de septembre 2010 (sans assurance qu’elle soit effectivement en possession de la version) ;

Qu’elle réponde à ces sollicitations extérieures ;

Qu’elle fasse vérifier l’authenticité de son fichier auprès du groupe Omniarchive.

« Tu vas devenir une véritable légende sur ce serveur », lui a-t-on dit quand elle a annoncé qu’elle était peut-être en possession de Minecraft Alpha 1.1.1. On ne peut qu’être d’accord.

