Que diriez-vous d’enrôler une armée de licornes et de mettre le bazar dans les écuries de vos adversaires ? C’est la proposition rigolote et déjantée d’Unstable Unicorns, notre jeu de société de la semaine.

Après tout, une licorne est un cheval presque comme un autre. Alors, pourquoi ne pas en élever dans votre écurie ? Évidemment, vos vils adversaires ne vous laisseront pas faire, et tous les coups sont donc permis pour essayer de gagner !

Chaque joueur commence la partie avec une seule licorne dans son écurie, un bébé licorne totalement choupi mais sans aucun pouvoir particulier, et cinq autres cartes en main.

Un tour de jeu est très simple puisqu’il consiste à piocher une carte de plus du paquet, puis à effectuer une des cinq actions possibles.

On peut ainsi jouer une licorne de sa main pour l’ajouter à son écurie. Il existe des licornes classiques, qui ne font rien d’autre qu’accroitre votre cheptel, mais surtout il existe des licornes magiques, dotées d’un pouvoir spécial. Certains pouvoirs s’activent au moment de les jouer (piocher une carte de plus, chercher une carte en particulier dans le tas, voler une carte d’un autre joueur, etc.), quand d’autres sont permanents (la licorne ne peut pas être détruite, elle compte comme deux, etc.).

On peut également jouer une carte magie, attaque ou amélioration. Les cartes magie ont toutes un effet différent, et souvent assez puissant (voler des cartes, piocher, détruire des cartes adverses, etc.), puis vont dans la défausse. Au contraire des cartes d’attaque et d’amélioration qui viennent s’ajouter à une écurie, adverse ou la nôtre respectivement. Les améliorations octroient un effet positif à notre écurie, alors que les attaques infligent un effet négatif au joueur visé. Ces cartes restent en jeu tant qu’elles ne sont pas détruites par un autre effet.

Enfin, il existe des cartes Huuue qui annulent une carte jouée par un adversaire, lui faisant perdre son tour. Bien sûr, on peut jouer une carte Huuue pour en annuler une autre, et ainsi de suite. Sauf s’il s’agit d’une carte Super Huuue, qui elle ne peut pas être annulée !

La partie s’arrête immédiatement dès qu’un joueur accumule six ou sept licornes dans son écurie, selon le nombre de participants.

Pourquoi jouer à Unstable Unicorns ?

Le dos de la boîte indique « Un jeu de cartes stratégique »… baliverne : Unstable Unicorns est tout sauf stratégique. On est plutôt dans la même veine qu’Exploding Kittens, avec des licornes à la place des chats.

Un jeu de cartes loufoque donc, rapide, et sans prise de tête. Du moins en ce qui concerne les règles, car entre les joueurs, trahisons et coups bas sont au programme. Il vaut mieux ne pas être susceptible pour jouer à Unstable Unicorns, surtout si vous êtes en tête et que tous les adversaires s’acharnent sur vous pour vous pourrir la vie.

Un jeu simple, rigolo, et un peu idiot

Les cartes sont nombreuses, plus d’une centaine, et rarement en plusieurs exemplaires. On découvre donc régulièrement de nouveaux effets, engendrant souvent de jolis retournements de situation.

Si vous avez aimé Exploding Kittens, Unstable Unicorns est clairement fait pour vous. Un jeu simple, rigolo, et un peu idiot, avec des illustrations aux airs d’un Mon Petit Poney déjanté. Si vous cherchez un jeu de stratégie, passez votre tour. En revanche, si vous cherchez un petit jeu marrant pour jouer entre potes cet été, voilà le candidat idéal.

Unstable Unicorns est un jeu de Ramy Badie

est un jeu de Ramy Badie Illustré par Ramy Badie

Édité par TeeTurtle

Pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 30 à 60 minutes

Au prix de 19,90 € chez Philibert

