Décidément, rien ne va pour le jeu vidéo Marvel's Avengers. La dernière mise à jour entraîne un bug plus que préjudiciable : certains utilisateurs ont vu leur IP apparaître à l'écran.

Le calice jusqu’à la lie. Arrivé avec de grandes ambitions, Marvel’s Avengers va de déception en déception. Le 22 juin, Square Enix a déployé une mise à jour ajoutant du contenu et corrigeant quelques bugs. Problème ? Certains propriétaires PS5 ont vu apparaître leur adresse IP à l’écran, rapporte The Verge.

Square Enix a, fort heureusement, vite pris conscience du problème — visiblement réservé à la version PS5 de Marvel’s Avengers. Quelques heures après que des joueuses et joueurs ont rencontré ce désagrément, l’entreprise a réagi sur Twitter : « Nous sommes conscients qu’il y a un problème faisant apparaître du texte à l’écran et nous enquêtons (…). Merci de ne pas streamer à partir de maintenant si vous rencontrez le problème. »

Journaliste pour le média Forbes, Paul Tassi est l’une des victimes de ce bug. Dans son témoignage publié le 22 juin, il explique que les informations suivantes sont apparues à l’écran pendant qu’il jouait : son pseudonyme, la date, l’heure, des chiffres non identifiés et, plus grave, son adresse IP. « Honnêtement, c’est l’un des pires bugs que j’ai jamais vus », indique-t-il, conseillant aux gens de ne plus jouer à Marvel’s Avengers le temps qu’un correctif d’urgence soit mis en place.

Si Square Enix recommande de ne pas streamer sa partie, c’est pour éviter des conséquences encore plus graves. Entre les mains de personnes malavisées, une adresse IP peut devenir une véritable mine d’or (attaque DDOS, localisation plus ou moins précise…). Voilà pourquoi le studio Crystal Dynamics, en charge du développement, doit réagir vite. Il a promis un patch pour ce mercredi 23 juin, à 17h, heure française.

We are currently testing a solution to the issue of personal information, including the player's IP address and username, being displayed on screen on PS5 and plan to deploy a hotfix tomorrow at around 8AM PT.

