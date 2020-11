Le jeu Marvel's Avengers, qui était attendu comme l'un des blockbusters de la rentrée 2020, n'a pas atteint les ventes espérées. Square Enix ne compte cependant pas le laisser complètement tomber.

« Les ventes de Marvel’s Avengers ont été plus basses que ce que nous avions anticipé ». Début novembre, lors d’une réunion avec les investisseurs dont le compte rendu vient de paraître, Yosuke Matsuda, le président de Square Enix, lâchait cette simple phrase comme un aveu. « Le segment HD Games a enregistré des pertes, notamment parce qu’on nous n’avons pas pu amortir les frais de développement du jeu », a-t-il également précisé. « Nous espérons pouvoir compenser au deuxième semestre en proposant du contenu supplémentaire, pour faire repartir les ventes ».

La nouvelle n’est pas exactement une surprise pour les joueurs. Malgré un mode solo génial mais trop court, Marvel’s Avengers a dès le début fait face à des obstacles dans son mode multijoueur. Des missions trop répétitives, peu de nouveau contenu, et trop de bugs pas assez rapidement corrigés ont eu vite raison de la patience des joueurs. Et malgré de très bonnes ventes aux États-Unis à son lancement, depuis, le mode multijoueur de Marvel’s Avengers est déserté. Au point que l’expérience pouvait devenir frustrante pour le peu de joueurs présents : le matchmaking pouvait prendre jusqu’à 30 minutes, un mois à peine après sa sortie.

Square Enix n’abandonne pas le jeu

Après la présentation des résultats financiers de l’entreprise, Yosuke Matsuda a longuement répondu aux questions des investisseurs, qui ont également été retranscrites. Beaucoup de questions portent sur les faibles ventes de Marvel’s Avengers, et sur les pertes engendrées. On apprend ainsi que le segment HD Games a enregistré près de 56 millions d’euros de perte lors du deuxième trimestre 2020, des pertes en partie dues au jeu. « En plus des coûts de production de Marvel’s Avengers, nous avons lancé une grosse campagne de publicité, afin de rattraper le retard pris par l’équipe marketing pendant la pandémie de Covid-19 », a expliqué le président de Square Enix. Cependant, le groupe n’a pas l’intention de laisser tomber le jeu, et compte continuer d’investir dedans. « Notre priorité est de travailler pour augmenter ses ventes, et améliorer sa rentabilité ». « Nous avions préparé beaucoup de choses en amont du lancement, mais il y a des aspects que nous n’avons pas su anticiper », a reconnu Yosuke Matsuda. « Nous avons appris de nos erreurs, et comptons utiliser ce savoir dans les prochains développements du jeu ».

