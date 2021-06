Age of Empire IV sortira le 28 octobre 2021, soit 4 ans après le premier teaser du jeu. C'est une des annonces de cet E3 2021 (à distance).

Age of Empire IV ressemble à ce déjeuner avec avec un vieil ami de collège, que l’on a croisé dans la rue un jour en promettant de « trouver créneau pour se faire une bouffe un de ces jours ». On trouve une date, puis la repousse. On trouve une autre date. Puis on reporte à nouveau.

Le jeu développé par Relic Entertainment fonctionne un peu de la même manière. Voilà quatre ans qu’on nous promet un rendez-vous, depuis la première bande-annonce du très attendu Age of Empire IV a été diffusée en 2017. À l’époque, Emmanuel Macron venait d’être élu président de la république et personne ne portait de masque chirurgical dans la rue. Ce trailer ne montrait pas d’images de gameplay, mais en montrait assez pour faire monter l’attente auprès des fans du jeu de stratégie, probablement l’un des plus connus au monde.

Finalement, ils auront dû attendre jusqu’au 13 juin 2021, au cours de l’E3 (virtuelle pour cette année de pandémie), pour avoir une date de sortie, une vraie, une officielle, celle qui ne devrait plus jamais bouger : le 28 octobre 2021.

Les précommandes sont dès à présent ouvertes sur Steam, à 59,99 euros pour la version standard et 79,99 euros pour la version Deluxe. Les abonnés du Xbox Game Pass de Microsoft pourront aussi en profiter dès le jour de son lancement. Il sera également disponible sur PC.

Du classique et des nouveautés

« L’un des jeux de stratégie en temps réel les plus appréciés fait son grand retour avec Age of Empires IV, vous plaçant au cœur des batailles historiques qui ont marqué l’Histoire », peut-on lire dans la description officielle. « Avec de nombreuses fonctionnalités qui vous permettront d’étendre votre empire à travers de vastes paysages fidèlement reproduits en 4K ultra haute définition, Age of Empires IV sonne le début d’une nouvelle ère pour les jeux de stratégie. »

Au niveau des nouveautés, on sait notamment qu’il y aura :

8 civilisations inédites ;

Un système d’embuscade en cachant des unités dans des forêts ;

La possibilité de personnaliser les parties avec des mods d’autres joueurs et joueuses (l’option doit être disponible début 2022) ;

Jouer en multijoueurs à 8

